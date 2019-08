José Calderón: “Nunca le dije al árbitro que era un ladrón”

El portero panameño José Calderón espera no ser sancionado por la Liga Nacional. (Foto Prensa Libre: Luis López)

Tras el acta arbitral presentada por Armando Reyna de lo sucedido en el Clásico 307, tras haber finalizado el partido, en la que explica que expulsó a tres futbolistas, dos de Comunicaciones (Carlos Castrillo, por doble amarilla, y Stheven Robles), así como uno de Municipal (Manuel Rodas), también señaló haber recibido insultos del portero panameño.

“El guardameta José Calderón de Comunicaciones se dirigió a la cuarteta arbitral diciendo que éramos unos ladrones y que eso mismo había pasado contra Cobán (derrota 0-1). Este no pudo ser sancionado disciplinariamente debido a la aglomeración de jugadores”, reza el acta de Reyna.

Sin embargo, el portero crema José Calderón asegura que él nunca lo insultó ni lo llamó ladrón. “Creo que el acta arbitral se hizo de mala manera. El árbitro me quiere perjudicar porque de ninguna manera yo señalé que era ladrón. Después del partido fui directamente a explicarle que nos han perjudicado en los dos últimos partidos (penaltis a favor de los albos)”, comentó el panameño a la radio Red Deportiva.

Uno de los problemas de los albos es que si el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional suspende a Calderón, además de la roja directa al portero suplente Fredy Pérez, tendrían que llamar a los guardametas de la Sub 20 o de Cremas B. El titular en el próximo juego sería a Kevin Moscoso.

“Espero que todo esto se arregle porque no solo yo soy el perjudicado también el equipo. Señar no es mi estilo. Reconozco que antes fui una persona violenta, pero con los años aprendí a mantener siempre la calma, a saber expresarme. Estoy aquí en Guatemala para aportar no para destruir”, reconoció Calderón.

✅ #EntrenamientoCrema Última sesión de trabajo antes de viajar a Honduras para disputar el partido de vuelta vs. Marathón. ¡Vamos Equipo! 🙌 📸 Ve el resto de nuestra galería acá https://t.co/XdbhLHrcRa#SCL2019 | #Comunicaciones #DaleAlbo pic.twitter.com/39iaSOZp2K — Comunicaciones FC (@CremasOficial) August 6, 2019

El portero panameño espera que todo se solucione y no sea sancionado, pues considera que él nunca le faltó el respeto al árbitro.

Los albos se preparan para visitar al Marathón de Honduras por la Liga Concacaf, el próximo jueves. El equipo guatemalteco llega con una ventaja de 2-1 sobre los hondureños.

