Josué Mitchell acusa al árbitro asistente de discriminación: “Me trató de negro y mono”

“El línea (árbitro Juan Tipas) me sacó de onda, no sé si es gringo o no tiene familia, no sé cómo pudo tratarme de negro o mono, y empieza a gritar como mono, el defensa central de Xelajú me va a respaldar y hay testigos de lo que me lo dijo”, indicó Mitchell Omier.

El jugador explicó lo que vivió dentro del encuentro futbolístico, “un balón se me escapó y se fue a la línea de fondo, y (el árbitro) comienza a insultarme, me dice mono, me comienza a gritar como mono, el (defensa) central lo escuchó. No se puede dar esto en el futbol y en Liga Mayor tampoco, ojalá que el presidente me apoye y el cuerpo técnico”.

Su molestia fue bastante y solicitó que esta sea la primera y última vez que ocurran este tipo de actitudes, así como, que sea sancionado el autor de la agresión verbal.

“Es la primera vez y ojalá sea la última con los referís, que son la autoridad en el terreno de juego; a este muchacho (Juan Tipas) tienen que sancionarlo, tomar leyes con él, porque si va a seguir pitando como línea va a seguir insultando a otros jugadores, no solo a mí, sino de otros equipos también”, explicó.

Una fuente allegada a la junta directiva de Cobán Imperial aseguró que desde la noche del sábado repudiaron el hecho, acordaron darle el apoyo al jugador y que esperan el reporte arbitral para tomar algunas acciones.

“Se está analizando el caso, así como con quién y cómo nos podemos pronunciar y denunciar el hecho ocurrido en el partido contra Xelajú, porque no es caso común. Además, estamos a la espera del reporte arbitral porque de eso dependemos, queremos saber cómo lo reportó el árbitro central”, indicó un miembro de la junta directiva, que dijo que no está autorizado para dar la versión oficial, pero que lo estará haciendo en conjunto en la presente semana, porque “repudiamos totalmente este acto del árbitro”.

Además, aseguró que, al finalizar el encuentro dialogaron el defensa de Xelajú, Darío Alberto Ferreira Herrera y el portero Álvaro García quienes verbalmente confirmaron de la agresión de racismo en contra del jugador de los príncipes azules.

Incluso, el agredido Josué Mitchell, al recibir su cambio en el partido intentó acercarse al cuarto árbitro y al otro línea arbitral para explicarles lo sucedido, pero ninguno d elos dos quiso escucharlo y le dijeron que hasta el final del encuentro estarían oyendo junto al árbitro central Oscar Reyna lo que quisiera decir, situación que al final no se dio.

