Juan Anangonó dedica el tanto de la victoria ante Xelajú a su capitán, José Pinto

En el desarrollo del partido, el primer tiempo, transcurrió despacio sin muchas ocasiones, excepto una del mismo ecuatoriano, quien al minuto 22, se lanzó en barrida para conectar el balón hacia la portería de José Calderón.

Sin embargo, pese a lograrlo, su remate no valió por consideración del árbitro central. Después, al 34, Anangonó pudo abrir el marcador, pero no pudo con la resistencia de Calderón. En primera instancia, su disparo no superó la defensa y en segunda, las manos del arquero atraparon su cabezazo.

Luego del descanso, llegó la anotación al 58, cuando el recién llegado, Azarías Londoño, hizo ver mal a su marcador cuando lo venció en carrera por la banda derecha. Tras el desborde, Londoño dejó solo a Anangonó, quien amagó al arquero y definió con la portería vacía el 0-1 definitivo.

Cabe destacar, que tras los dos conseguidos la jornada anterior, Juan Luis, llegó a tres dianas en la presente edición del torneo. El fin de semana pasado, Comunicaciones venció 3-0 a Xinabajul.

“Debemos seguir este rumbo, los goles son gracias a mis compañeros. Trabajamos de manera excelente, se nos viene un torneo muy difícil (Concacaf) igual que el local, es muy difícil, pero debemos encararlos de la mejor manera. Tenemos un plantel amplio y lo podemos hacer”, comentó el único anotador del partido, al tiempo que refirió que casi no hay diferencia entre Willy Coito e Iván Franco Sopegno.

¡GOL DE ANANGONÓ! 🔥 Un pase perfecto de Azarias Londoño le dio media anotación a Comunicaciones que se adelanta en campo 'Chivo'. ⚽️ #GuatemalaEnFOX 🇬🇹 pic.twitter.com/ZsjIQYeyLw — FOX Deportes (@FOXDeportes) January 28, 2024

Otros resultados

La jornada 2 del campeonato nacional fue muy movida y prolífica en cuanto a goles. A primera hora, Guastatoya, último subcampeón, completó una goleada de 6-0 sobre Zacapa en el David Cordón Hichos. Óscar Villa, Anuar Pérez, en dos ocasiones, Robin Betancourth, William Fajardo y Nelso García hicieron los goles pecho amarillo.

Por su parte, Cobán, también se impuso en el José Ángel Rossi luego de endosarle un 4-2 a Malacateco. Anthony López, Thales Moreira, Diego Casas y Luis de León marcaron para los príncipes. Ángel López y Kevin Ramírez lo hicieron para los toros.