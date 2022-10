Jugadoras del Deportivo Xela desconocen a Amado Reyes como director técnico y esto es lo que se sabe

Fue en una conferencia de prensa que se dio en la cancha del estadio Mario Camposeco después de la victoria que Deportivo Xela consiguió por 3 goles a 0 sobre el cuadro de Antigua GFCF que la plantilla habló para los medios de comunicación.

La primera en dar declaraciones sobre el hecho fue Didra Martínez “Estamos acá reunidas por un caso muy fuerte que está pasando el equipo, no es primera vez que se esta hablando esto, a ustedes si se les esta informando hasta ahorita (a los medios) , algunas de mis compañeras quisieran declarar algo, tomamos una decisión, vamos a hablar de lo que está pasando“.

La siguiente en tomar la palabra fue Beberlin Clara, “Es un tema bastante delicado, como mujeres estamos cansadas y afectadas, emocionalmente y mentalmente”, y continuó, “Queremos hacer público esto por que sabemos que hay más equipos femeninos que están sufriendo de la misma forma y no queremos seguir calladas“.

Otra de las que declaró fue Daniela Herrera: “Desde hace tiempo se ha estado dando, no es de ahora, es de hace ya varios años. En lo personal me sentía muy incomoda, ya no era lo mismo en el equipo por parte de esta persona que es el profe Amado. Unas sabían como manejarlo y otras que no sabemos, estamos cansadas de esto”.

Las jugadoras también afirmaron que avisaron a Amado de que sostendrían una reunión para tratar el tema, sin embargo, según las futbolistas el técnico no se presentó a la misma.

“El acoso no es algo normal, no lo tenemos que dejar pasar de una persona a la que le dimos tanta confianza. Ya no podíamos quedarnos calladas” mencionó otra de las integrantes del equipo.

“Mis compañeras recibían mensajes no adecuados, que no tenían que ver con lo deportivo. Se sintieron incomodas”

Por medio de Marilyn Rivera el plantel informó que el equipo continuará compitiendo mientras los directivos encuentran una solución a la situación, “Tratamos de ser personas y jugadoras profesionales” mencionó.

Las futbolistas compartieron que sostuvieron una reunión el día sábado con el cuerpo técnico-menos Amado- y mencionaron que ya no le reconocen como técnico del Deportivo Xela.

Al momento del cierre de esta nota no existe un comunicado oficial del Club ni de la Liga Femenina al respecto.

En Prensa Libre ya comenzó la Copa del Mundo: Suscríbase gratis aquí al boletín de Qatar 2022 y viva con nosotros la pasión del futbol.