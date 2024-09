La Selección de Guatemala empató la noche del 9 de septiembre en su partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Costa Rica en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

El encuentro futbolístico se desarrolló sin mayor novedad y el marcador terminó en un 0-0, dando como resultado que tanto Guatemala como Costa Rica sumaran un punto para continuar compartiendo el liderato del Grupo a falta de dos fechas para completar la clasificación.

Para Guatemala fue un encuentro complicado, pero fue de menos a más. La Bicolor incluso contó con algunas opciones de gol pero finalmente estas no fueron concretadas.

Tras el final del compromiso, Luis Fernando Tena, seleccionador mexicano de Guatemala, compadeció ante los medios de comunicación en conferencia de prensa y dejó sus conclusiones.

Rival complicado , pero se pudo haber ganado

Tena expresó admiración y respeto a la Selección de Costa Rica en la conferencia de prensa y la llamó un "rival complicado", pero también dijo no sentirse conforme con el resultado puesto se contó con opciones para hacer daño.

"Nos quedamos la sensación de que pudimos haber ganado el partido, si bien es cierto, estamos muy conscientes que teníamos enfrente a un rival de mucha jerarquía, de mucha potencia, creo que el trámite del partido fue parejo, pero quizá tuvimos unas 2 opciones muy claras de gol que pudimos haber concretado", exclamó el seleccionador.

Tena no considera que Guatemala "le perdonó a Costa Rica", pero sí considera que se pudo haber hecho más en el trámite del compromiso.

"Sí, creo que tanto la afición como nosotros nos quedamos con esa sensación de que pudimos haber ganado el partido. No estamos contentos, la verdad que no, no tenemos esa sensación de que todo nos salió bien. Si bien es cierto, nuestro equipo también se plantó bien, jugó con una gran intensidad. Sabíamos del del rival y creo que en general lo controlamos bien. Hicimos un buen partido en términos generales, pero no ganamos, entonces nos vamos con esa frustración de no haberle dado alegría a la gente. y de no haber sumado 3 puntos", dijo.

LECTURAS RELACIONADAS El legionario Nicolás Samayoa saca pecho tras empatar en casa contra Costa Rica

¿Qué le hizo falta a Guatemala para ganarle a Costa Rica? Tena lo explica en la frase:

"Crear más opciones de gol. Si bien es cierto, Costa Rica se plantea muy bien, tiene 3 centrales muy sólidos y no es fácil entrar, pero no me preocupa tanto el fallar, sino cómo buscar tener más opciones de gol a lo largo del juego, de llegar con más gente al área rival", expresó.