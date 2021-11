La emotiva dedicatoria de gol de un jugador de Marquense a su papá que murió de covid-19 el año pasado

González reconoce que en el cielo hay un ángel que le está motivando como lo hacía en la tierra. Su papá, quien falleció hace un año víctima de la pandemia del nuevo coronavirus.

“Mi padre falleció hace un año. Ha sido muy duro para mi, para mi familia, pero también para muchas personas. Este gol se lo dedico a mi familia, a las personas que han perdido a algún ser querido por el covid-19. A los marquenses que siempre nos apoyan”, dijo el mediocampista al finalizar el juego.

“Sé que hay mucho dolor en los corazones por el covid-19. Pero hay que seguir adelante. No nos podemos dar por vencidos. Este gol es para los marquenses, para que lo disfruten y que nos apoyen el sábado 13 de noviembre en el juego de vuelta”, agregó el jugador.

Erick Gonzáles está seguro que su papá estaría muy orgulloso de él. “Era mi motivador, siempre me ayudaba, me decía que le pegara de donde fuera al balón. Y así es como he ido anotando mis goles”, expresó.

“Todo esto va por mi mamá, por mis hermanos, también, y por la gente que siempre ha estado pendiente”, puntualizó González.

NO ES SIMPLEMENTE FÚTBOL ⚽️

Erick González 🦁🗣:

“Mi padre falleció hace un año a causa de Covid 🦠, y mi anotacion va dedicada para todas esas personas para que sigan adelante, porque no nos podemos dar por vencidos” pic.twitter.com/dly9ENsXOE — Tercer Tiempo GT (@Tercer_TiempoGT) November 11, 2021

Marquense jugó el partido de ida ante Aurora en el estadio de El Ejército y sacó un gran resultado de visita. El gol de visitante cuenta en esta fase de la liga de ascenso. Y por eso, González considera que consiguieron un “resultadazo, pero no podemos confiarnos, falta un partido, Aurora es complicado y tiene lo suyo”.

“Esperamos completar la serie el próximo sábado a las 20 horas. Necesitamos fortaleza mental, porque en el pasado juego – donde también marcó un gol – nos faltó eso. Sufrimos más de la cuenta”, dijo.

Asi quedaron las llaves Clasificación a Cuartos de Final pic.twitter.com/jvJzu20md1 — Liga Primera Division GT (@DivisionGt) November 2, 2021

“Vamos paso a paso. Partido a partido, confiando en que las cosas nos pueden salir bien. Era un penal claro, yo estaba seguro que podía cobrarlo. Agradezco a Soldado que es el goleador del equipo que me dio la oportunidad de lanzarlo”, finalizó.