La futbolista Juliana Reinoso no renuncia a su sueño de jugar con la Selección, a pesar de que el coronavirus lo impidió

Juliana Franchesca Reinoso Díaz sueña con llegar a la Selección femenina. (Foto Prensa Libre: Wilder López)

La zacapaneca ama el futbol y disfruta de esos momentos, ya sea en casa en una pequeña cancha del polideportivo que queda frente a su vivienda, en la colonia El Chaparro. Cuando no está junto al balón se dedica a ayudar a su madre, su mayor apoyo y a los estudios.

Juliana Franchesca continúa con su preparación a pesar de que no lo puede hacer en equipo, principalmente trabaja en la preparación física junto a Marlon Pérez. “A todos los futbolistas nos afectó este virus porque no podemos entrenar como lo hacíamos antes; no podemos salir, pero a pesar de la situación siempre hay una esperanza que saldremos a las canchas”, indicó la defensa zacapaneca.

La futbolista explica que lo que más buscan con su preparador físico es mantener la resistencia y que en eso se ha concentrado el trabajo desde la suspensión del futbol, el pasado 16 de marzo. “Debo estar lista para cuando se reanude todo para poder entregarme al deporte”, asegura la jugadora de la categoría especial del Deportivo Zacapa.

Juliana le encontró el amor al futbol a los 9 años y desde ese momento no ha dejado de practicarlo. “Le tengo amor a la camisola de Zacapa”, asegura. Sus primeros pasos los dio en la escuela de futbol del departamento junto al entrenador Álvaro Ramírez, quien le vio condiciones y la apoyó desde el principio.

Fue así, como por su talento llegaron a observarla los visores de la Selección Sub 15 femenina, pues la querían para comenzar el proceso. Sin embargo el covid-19 detuvo la convocatoria. “Les gustó mi futbol y me dijeron que en una semana me llamarían, pero el virus ya no se pudo”, lamenta.

Por esa ilusión Juliana no deja de trabajar y prepararse, porque sigue esperando el llamado de la Selección. “Sigo entrenando para estar lista, ese ha sido mi sueño desde pequeña”, relata con emoción.

Pérez, su preparador físico, asegura que su entrega, talento y sacrificio la han llevado a destacar y por eso está en la mira de la Selección.

“Estamos trabajando con las precauciones necesarias y lo que más hacemos es resistencia física, para que se gane esa oportunidad”, dijo el preparador físico.

El sueño de la defensa es llegar a ser seleccionada y jugar un día, no muy lejano por Guatemala.

Nota de Wilder López