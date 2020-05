¿La Liga Nacional de Futbol de Guatemala aparecerá en Fifa 21?

View this post on Instagram

GUATEMALA PODRÍA APARECER EN FIFA21 Ya se ha publicado el listado de ligas para que EA Sports pueda tomarlas en cuenta las ligas nacionales de fútbol para el lanzamiento del próximo FIFA 21. Nuevamente la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala está dentro de ese listado y puedes votar para que aparezca en el FIFA 21. VOTA AQUÍ: https://www.fifplay.com/fifa-21-leagues-vote/?fbclid=IwAR0HvDi0D29FzUqUq-zHwmu77Nh3_PL9Kuv_rr00cNvZ_i6kusiBUeSwbYc . . . . . . . #fifa #futbol #guatemala #games #esports #news #gaming #fun #vote #gaming #ps4