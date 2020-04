La motivación extra que hace feliz a Mauricio Tapia

Mauricio Tapia, técnico de Comunicaciones, está feliz de compartir más con la familia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Desde el 16 de marzo cuando anunciaron que quedaba suspendido el futbol guatemalteco y los entrenamientos, el estratega argentino sintió calma, porque el covid-19 es un virus que le ha impactado, por lo visto con familiares en otros países.

Hace más de tres meses, Tapia junto a su esposa recibieron la noticia que serán padres a finales de año. Una alegría que llenó de emoción a su familia. Será el cuarto hijo del argentino.

“Ahora nos cuidamos mucho más. Solo yo he salido por compras de comida, ni mi esposa ni mi hijo lo hacen, además, solo lo he salido un par de veces porque no quiero arriesgarnos”, cuenta Tapia, quien será padre por cuarta vez; sus dos hijos mayores viven en Argentina.

El argentino cuenta cuando empezó a aumentar los casos en Europa algunos amigos le contaban lo que estaba sucediendo y por ello ya no hizo concentraciones con su equipo, para evitar riesgos de sus jugadores.

💬 ¡Qué gusto saludarte @shula_22! ⚽ 🚨 En nuestra siguiente publicación encontrarás el último bloque de volantes nominados. 🚨#VamosCremas #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/nGnATCsL1K — Comunicaciones FC (@CremasOficial) April 19, 2020

“Nos debemos cuidar mucho. Lo más importante es quedarse en casa, solo salir si es necesario. Para muchos es complicado pero debemos proteger a nuestra familia.

El equipo de Mauricio Tapia todavía no tiene fecha para regresar a los entrenamientos, pero por el momento él se quedará refugiado en su casa y disfrutando el crecimiento del vientre de su esposa, quien también está muy ilusionada con la llegada. “Ya soy un hombre maduro y estoy muy emocionado con la llegada del bebé”, confiesa.