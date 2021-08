La pura felicidad para Sololá; con diez hombres, le gana a Municipal en El Trébol y acaba con el equipo de José Saturnino Cardozo

Lo de Sololá no es casualidad, los números le respaldan cuando va de visita. Y sí, juega mejor afuera que en su cancha, el Xambá 94. De los tres partidos que ha disputado lejos de casa no ha perdido y este miércoles 25 de agosto sorprendió a un Municipal que no pudo revertir las cosas a partir de que empataron 2-2.

El peruano Juan Gutiérrez fue determinante para guiar la victoria de los murciélagos que al minuto 90+3 aprovecharon un grave error de la defensa escarlata y pusieron el 2-3 definitivo. Con esto no solo escalaron a la octava posición, sumaron seis puntos, sino que le quitaron el invicto al equipo del paraguayo José Saturnino Cardozo.