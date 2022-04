La respuesta de Ana Lucía Martínez a las declaraciones de Edy Espinoza sobre la Selección Femenina de Guatemala

Antes de afrontar el Premundial, uno de los temas que más acaparó la atención fue la ausencia de Ana Lucía Martínez en la convocatoria.

En aquel entonces Espinoza señaló que “la convocamos (a Ana Lucía Martínez) para jugar los dos partidos contra Costa Rica, hizo un trabajo que no nos pareció, no fue la jugadora como dicen todos, la referente no se adaptó y decidimos no tomarla en cuenta”.

Ana Lucía, referente del futbol femenino nacional y actual jugadora de la Sampdoria de la Serie A, utilizó este miércoles la plataforma de Twitter para opinar sobre las declaraciones de Espinoza.