La Selección Nacional de Guatemala cierra con buen ritmo la Liga de Naciones

José Carlos Pinto es uno de lo indiscutibles titulares de Amarini Villatoro en la Azul y Blanco. (Foto Prensa Libre: Luis López)

La bicolor guatemalteca culmina hoy su paso en la el Grupo C de la Liga de Naciones C y podría hacerlo de forma perfecta si no permite goles y suma su cuarta victoria en el certamen, contra su similar de Puerto Rico.

El rival de turno de Guatemala mostró poca resistencia en el juego de ida, disputado en Puerto Rico, en donde los nacionales ganaron por 0-5, por lo que esta vez se espera que sean más defensivos para evitar una nueva goleada.

“Jugar en casa siempre es lindo y motivante, porque la gente apoya mucho y eso nos ayudará para el juego de hoy contra Puerto Rico. Sabemos cómo juega y queremos cerrar está fase dando un buen espectáculo futbolístico”, manifestó José Carlos Pinto, uno de los hombres de confianza del entrenador Amarini Villatoro.

Ranquin

Guatemala logró el objetivo de ascender a la Liga de Naciones B durante el tercer partido que fue contra Anguila.

Además, inició su ascenso en la clasificación de la Federación Internacional de Futbol Asociación (Fifa).

Antes de que iniciara su participación en la Liga de Naciones —septiembre pasado— el equipo estaba posicionado en el puesto 133, y actualmente está en el 131 gracias a los triunfos que ha obtenido contra los boricuas y contra Anguila, además del empate en el amistoso contra Bermudas.

Guatemala cayó del puesto 79, en el que se ubicaba en el 2016, hasta el 149, en el 2018, debido a la suspensión de parte de Fifa.

“Es importante ganar estos compromisos porque nos ayuda a subir en el ranquin”, manifestó el guardameta Nicholas Hagen, respecto a los juegos contra los puertorriqueños hoy, y el amistoso que sostendrán contra Antigua y Barbuda, el jueves próximo.

CIFRAS

Invicto

3

Tres triunfos lleva la Selección Nacional de Guatemala en las tres fechas disputadas en el grupo C de la Liga de Naciones C de la Concacaf. Suma 9 puntos.

Goles

20

anotaciones ha conseguido el equipo guatemalteco en lo que va la torneo. Es el combinado con más goles de todo el certamen.

Perfecto

0

anotaciones ha recibido el arco de Guatemala que ha sido defendido por Nicholas Hagen y Ricardo Jerez

Artillero

6

goles ha conseguido Edi Danilo Guerra con la bicolor. El guatemalteco es el goleador de la Liga de Naciones C.

Rentables

8

partidos han jugado juntos los centrales José Carlos Pinto y Carlos Gallardo. Empezaron con la llegada de Amarini Villatoro.

El mejor

6.7

Es el promedio de goles de la Azul y Blanco. Es la Selección con la mejor cifra en ese rubro, según las estadísticas oficiales proporcionadas por la Concacaf.

Balón parado

5

goles de 20 que lleva Guatemala han sido de penalti, tres fueron contra Puerto Rico y dos contra Anguila.

Ofensiva

68

remates a puerta ha realizado el combinado nacional. Es la oncena con mejores números en ese sentido de la Liga de Naciones.

Promedio

29.4

es la efectividad del equipo nacional. De los 68 remates a puerta que suma ha conseguido 20 anotaciones.

