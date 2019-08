La Selección Nacional jugará la Liga de Naciones sin “10” ¿Quién podría ocupar ese lugar?

Pedro Altán y Alejandro Galindo deberán tomar el rol de creativo en la Bicolor. (Foto Prensa Libre: Luis López y Carlos Vicente)

El entrenador guatemalteco Amarini Villatoro dio a conocer la lista de 23 jugadores que solventarán los dos partidos de la Liga de Naciones C, frente a Anguila (5 de septiembre) y Puerto Rico (10 de septiembre). De ellos, tres no harán el viaje a la ‘Isla del Encanto’ por no contar con visa estadounidense.

El grupo del cobanero Amarini tendrá una tarea complicada, no solo porque está obligado a ganar los partidos por ser superiores, sino porque deberá encontrar un estilo definido y para ello se tendrán que enfrentar a varias complicaciones como no contar con un lateral izquierdo y tener que colocar algún defensa que juegue a perfil cambiado como Luis de León de Municipal.

En el medio campo el técnico llamó a cinco volantes de contención Jorge Aparicio, Rodrigo Saravia, Gerardo Gordillo, Jean Jonathan Márquez y Alejandro Galindo. De ellos, el último ha tenido que variar por necesidad en sus distintos equipos su posición, pero es el lugar que “más le gusta”.

El único creativo y generador de juego convocado es Pedro Altán de Sanarate, pero el habilidoso jugador no viajará a Puerto Rico por no contar con la visa estadounidense, caso similar del portero Manuel Sosa y el defensa Manuel López. La Bicolor irá a la isla con 20 futbolistas.

Sin el llamado de Marco Pablo Pappa (por razones migratorias y problemas personales), ni John Méndez y Frank de León, ambos de Municipal; ni Pablo Aguilar, de Antigua GFC, por estar en recuperación tras haber sido operado. La Sele estará huérfana de un ’10’, ese jugador distinto que es necesario en un equipo ofensivo y para que los delanteros finalicen su labor. El último referente es José Manuel Contreras, quien no puede estar por estar inhabilitado.

Ante esto, Amarini podría aprovechar a Altán contra Anguila (en el Doroteo Guamuch Flores) y/o Alejandro Galindo, a quien también ya lo hizo jugar como ‘9’ en el área. En los cremas se ha desempeñado por la banda y por su explosividad y fuerza podría ser ese jugador que ayude a los delanteros para aprovechar las jugadas de peligro.

El próximo lunes comenzarán las jornadas de ensayos tácticos de los seleccionados para encontrar ese once que el entrenador afinará para que sea ofensivo y efectivo, ante una de las selecciones peor colocadas en el ranquin mundial de la Fifa, Anguila en el puesto 2009. Un rival inferior en el que Guatemala debe presentarse de nuevo en el plano oficial y buscar una mejor imagen que la expuesta en la República Dominicana.

