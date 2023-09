Las anotaciones de Leyes y Altán para Municipal ante Mixco y la expulsión del escarlata Eduardo Soto por un doble pisotón sobre Manuel Moreno y Jean Márquez

El primer tanto para el cuadro escarlata, llegó temprano, esto porque a los 8 minutos, el zurdo Altán, trazó un pase entre líneas que hizo ver mal a la zaga chicharronera y encontró a su compañero uruguayo solo.

Leyes, a espalda de sus marcadores, gambeteó a Kevin Moscoso y tras eludirlo, envió el balón al fondo de la red para el 0-1 inicial.

@deportivo_mixco – @Rojos_Municipal 8’ ✅ acierta el AA1 en la jugada del gol de Municipal, al momento de la asistencia el anotador estaba habilitado por el penúltimo defensor. Correcta 🟨 para el anotador al cubrirse parte de del rostro con la camisola al celebrar. pic.twitter.com/V3DLqTn4lP — VAR502 (@VAR502GT) September 23, 2023

Después, en el cierre del primer tiempo, al minuto 37, Altán demostró su buen momento personal, y el porqué es un habitual en las convocatorias del mexicano Luis Fernando Tena. Esto porque tras recibir de César Calderón, apareció solo sobre el vértice de la derecha y con un trallazo fulminante, dejó estéril la estirada de Moscoso, marcando el 0-2 antes del descanso.

Ante este tanto, los futbolistas locales reclamaron mano de Pedrito, pero el central, ni ninguno de sus asistentes, concedió.

@deportivo_mixco – @Rojos_Municipal 37’ ❌ falla el árbitro al validar el segundo gol de Municipal, pues el anotador previo a rematar a gol tocó el balón con la mano, según la regla 12 esa es la única mano que se sanciona sin importar si es deliberada o no.

🎥 @ClaroSports pic.twitter.com/l43YFDt24F — VAR502 (@VAR502GT) September 23, 2023

Tras la reanudación, el ritmo no bajó para los ediles, y tras un balonazo largo de la zaga roja, Leyes firmó su doblete. Esto porque Allen Yanes no supo entrarle al esférico y tras su pifia, dejó solo al charrúa, quien no enfrentó oposición frente a Moscoso, para el 0-3 definitivo.

@deportivo_mixco – @Rojos_Municipal 46’ ✅ acierta el AA2 en la jugada del tercer gol de Municipal, al momento del pase el penúltimo defensor habilitó al anotador.

🎥 @ClaroSports pic.twitter.com/ELwUEQEdvi — VAR502 (@VAR502GT) September 23, 2023

A los diez minutos, se produjo la polémica del encuentro, cuando el rojo, Eduardo Soto, protagonizó un doble pisotón sobre sus rivales, Manuel Moreno y el capitán Jean Márquez. La descuidada acción le costó a Soto la roja directa, pues el central no dudo en expulsarlo.

Con este resultado, el mimado de la afición se pone segundo de la tabla general con 13 unidades, solo detrás del líder Malacateco (17 pts.), quienes juegan mañana a las 5 de la tarde en el estadio Los Cuchumatanes.

@deportivo_mixco – @Rojos_Municipal 55’ ✅ correcta 🟥 para el jugador No.17 de Municipal por Juego Brusco y Grave. Le da un pisotón de lleno al tobillo a un adversario, alto riesgo de lesión.

📸 @ClaroSports pic.twitter.com/a47KBBU2W1 — VAR502 (@VAR502GT) September 23, 2023

Con la misma cantidad que los rojos, se encuentran también Guastatoya, que venía de ganarle 3-1 a Municipal el miércoles pasado, y Antigua, que acaba de anunciar a Marvin Ávila JR, además de la salida de su entrenador Ronald González, por diferencias en el estilo futbolístico con la directiva colonial.

Dicho sea de paso, el cuadro pecho amarillo cierra la jornada de sábado a las 20 horas cuando reciba a Achuapa. Por su parte, el domingo, bajarán el telón Comunicaciones frente a Coatepeque a las 11 de la mañana y Xelajú recibiendo en el Mario Camposeco, como es tradición a las 20 horas, a Cobán Imperial.