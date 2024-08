El Columbus Crew de Nicholas Hagen clasificó el pasado sábado 17 de agosto a las semifinales de la Leagues Cup 2024, el torneo internacional que sirve como proceso de clasificación para la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.

El portero guatemalteco no vio minutos en los cuartos de final, donde su equipo logró superar al New York City FC por 4-3 en penales, no obstante, el ex-arquero de Municipal fue pieza clave en la ronda de octavos y dieciseisavos de final.

El entrenador francés Wilfried Nancy ha decidido rotar a sus guardametas en los últimos partidos, y aún se desconoce si escogerá a Nicho para la semifinal contra el Philadelphia Union el próximo miércoles 21 de agosto.

Sin embargo, Hagen no será el único guatemalteco presente en las semifinales de la competición, ya que la otra llave entre el Colorado Rapids y Los Ángeles FC, tendrá una cuarteta guatemalteca encabezada por el árbitro Mario Escobar y sus asistentes Luis Ventura, Humberto Panjoj y Bryan López.

Con la mira en la final

La escuadra del Columbus Crew nunca ha llegado a la final de la Leagues Cup, pero luego de haber eliminado al vigente campeón, el Inter Miami de Leo Messi, la "Pandilla Dorada" es una de las favoritas a llevarse el trofeo.

Por su parte, Nicholas Hagen busca su primer campeonato en Estados Unidos, y su segundo título en el extranjero, tras haber conquistado la segunda división de Noruega con el HamKam.

En el caso del colegiado Mario Escobar, debido a que los cuatro semifinalistas son clubes estadounidenses, es probable que el árbitro de la gran final también sea norteamericano.

A pesar de las adversidades, aún hay posibilidades, ya que existe registro de un centroamericano dirigiendo una final de Leagues Cup: El salvadoreño Iván Barton en 2021, para el encuentro definitivo entre Seattle Sounders y el Club León.