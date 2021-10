Lesión de John Méndez: otros accidentes en el futbol de Guatemala

Con este motivo repasamos otros desafortunados accidentes acontecidos en el futbol nacional.

En órden cronológico y quizá también de los más conocidos fue el caso del exportero de Comunicaciones y Municipal, Danny Ortíz.

Josué Danny Ortíz Maldonado sufrió una dura entrada en el pecho por parte de Mario Rodríguez, durante la edición del clásico 211 disputada el 29 de febrero del 2004.

En un contraataque Ortíz salió para achicar el ángulo de remate a Rodríguez y este fortuitamente impactó su rodilla en el pecho del guardameta escarlata.

En ese momento perdió la conciencia y fue trasladado a un centro privado donde terminaría por fallecer a causa de un desgarro pericardio, una lesión que provoca hemorragia en los vasos sanguíneos.

Solo cuatro años después en marzo de 2008 el entonces goleador crema, Hernán René Sandoval Villatoro sufrió una fractura de peroné enfrentando a Zacapa.

A los 12 minutos su rival Edy Ortíz le propinó el golpe que lo dejó fuera de actividad 10 meses. Después de esto Sandoval luchó para retomar su nivel participando en Comunicaciones, Juventud Escuintleca, Xelajú y Deportivo San Jorge.

De manera más reciente, tenemos el caso de Erwin Armando Morales quien en noviembre del 2012 regresó lesionado consecuencia de los primeros 35 minutos que la Selección Nacional jugó contra Paraguay.

“Recuerdo bien, el miedo que me dio el regresar. Uno ya no es el mismo. Ahora puedo contar mi final feliz, pero no todos tienen ese privilegio. Cuando encontraron qué era mi problema, recuerdo que lloré como niño porque me dijeron que no volvería a jugar”, contó a Prensa Libre en 2015 cuando militaba para Antigua.

Aún en 2018, el mismo Morales durante su segundo periplo con los albos se lastimó la rodilla izquierda durante la jornada 6 de ese Clausura enfrentando a Petapa.

Ese mismo año también le tocó a Rafael Humberto Morales de León quién militando con los cremas también se resintió del peroné enfrentando a Suchitepéquez.

En ese duelo correspondiente a la jornada 3 de ese Clausura, Rafa quiso rematar un balón suelto en el aire con su izquierda, pero no lo logró y a la postre su tobillo quedo debajo de la humanidad de Estrada.

Lo más curioso es que esa vez no había bomberos que lo sacaran en camilla y tuvieron que ser sus compañeros quienes lo movieran fuera de la cancha.

Continuando por el 2018 nos encontramos con el clásico 301 que dejó a Carlos Castrillo defensa de Comunicaciones con dos meses de baja por una lesión en el brazo derecho tras chocar con el futbolista entonces rojo, Felipe Baloy.

Cuatro años antes, en 2014, concretamente el 11 de diciembre mientras se jugaba la semifinal de ida del Apertura en el Manuel Felipe Carrera entre Municipal y Marquense, Marlon Renato Sequén Suruy se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda.



(Foto Prensa Libre: Pentarojo.com)

Finalmente llegamos a septiembre pasado, también en un clásico nacional pero en su edición 315, un 2-1 de Comunicaciones a Municipal, José Contreras sufrió un fuerte a la altura del pecho por parte de Luis De León en un balón dividido al minuto 72′.