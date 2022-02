Liga de Campeones de Concacaf: Guastatoya inicia su andar en este torneo ante un complicado León de México

El club pecho amarillo intentará dar la sorpresa ante los mexicanos, que aparecen como favoritos para ganar la serie del torneo más importante de clubes de la región.

Guastatoya logró su clasificación a esta competencia tras llegar a las semifinales en diciembre pasado de la Liga Concacaf, que aglutina a los mejores clubes de Centroamérica, El Caribe y Canadá.

El club guatemalteco fue campeón de su país por tercera ocasión en su historia en el torneo Apertura 2020, donde derrotó al Municipal en la final del certamen y acreditó su boleto para las competencias internacionales.

Los dirigidos por Acevedo llegan a este compromiso luego de haber perdido el liderato del torneo de Clausura 2022 de la Liga Nacional después de empatar en la séptima fecha contra el actual subcampeón Comunicaciones.

Guastatoya intentará aprovechar su condición de local para sacar un buen resultado ante los mexicanos, que vienen de perder en el Clausura 2022 de la Liga MX por 2-1 ante los Pumas.

The stage is set 🏆

Who's your pick to be the #SCCL22 champion? ↓ pic.twitter.com/mJEmYMTtEP

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 15, 2022