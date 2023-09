Liga de Naciones: Calendario para Guatemala, qué pasa si le gana a Panamá y a qué torneo podría clasificar

Precisamente el próximo rival de la Bicolor será el cuadro panameño, ambas selecciones se enfrentarán el 10 de septiembre en el Doroteo Guamuch Flores a las 18:06 horas.

Ese partido será trascendental para el cuadro que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena, ya que será el último encuentro de local que dispute Guatemala en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Tras la victoria ante El Salvador, Guatemala aún debe disputar tres partidos más. El más cercano será contra Panamá en el Doroteo Guamuch Flores.

Posteriormente, habrá un descanso de aproximadamente un mes, y en octubre la Azul y Blanco visitará a Trinidad y Tobago y cerrará la fase de grupos en casa de Panamá.

Obtener un resultado positivo como local ante los canaleros sería crucial para Guatemala, ya que la actual edición de la Liga de Naciones es un clasificatorio para la Copa América 2024 que se llevará a cabo en Estados Unidos. Sumar los 6 puntos disponibles en casa abrirían la oportunidad de convertirse en uno de los 6 equipos de la región Concacaf los que estarán dentro del torneo de selecciones más importante del continente.

Para ello Guatemala debe avanzar a la ronda de los cuartos de final, lo cual conseguirá si es como mínimo, segunda del Grupo A, el cual comparte con las selecciones de El Salvador, Panamá, Martinica, Trinidad y Tobago y Curazao.

Ya en cuartos de final se sumarán Estados Unidos, México, Canadá y Costa Rica, y los ganadores de esos cruces, avanzarán a semifinales y también se harán acreedores de un boleto a la próxima edición de la Copa América, así mismo, las selecciones que pierdan en cuartos de final, jugarán un repechaje para determinar dos clasificados más a la Copa América.

🏆 2023-24 Concacaf Nations League:

All You Need to Know ⚽️https://t.co/pkLtPoPMQt

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 6, 2023