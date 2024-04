El técnico guatemalteco Amarini Villatoro puso fin a una serie de rumores que ponían en duda su continuidad en el banquillo del Xelajú MC de la Liga Nacional de futbol de Guatemala este 26 de abril cuando compadeció ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa organizada este viernes en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.

El estratega nacional, que tomó las riendas del equipo departamental mayo de 2022, sacó campeón al Xelajú MC y logró la ansiada "sexta luna" en el Clausura 2023.

Sin embargo, el rendimiento del equipo no fue el mejor desde que campeonó y en el Apertura 2023 cayó eliminado en semifinales ante Comunicaciones y en el actual Clausura 2024 no clasificó a la fase final y estuvo luchando por no descender hasta las últimas fechas.

A raíz de esos resultados fue que medios locales hablaron sobre su salida del equipo, sin embargo, fue este viernes 26 de abril que el entrenador guatemalteco puso fin a estos y afirmó que no deseaba irse "de esta manera" del Xelajú MC.

"No es la forma en la que me quería ir de Xelajú, tengo hambre de revancha como una persona tengo orgullo y no es la forma en la que me quería ir", razonó el estratega guatemalteco de 42 años.

Sobre lo que se espera de Xelajú en los próximos torneos fue claro y afirmó que su compromiso es buscar algún título más.

"El objetivo es claro, el compromiso con el equipo y la afición es lograr que la institución sea protagonista y lograr un título más, eso no cambiará", expresó.

"Después del campeonato detecte varios errores y uno de ellos fue la algarabía de haber sido campeón. Había que armar el equipo porque adaptarse a Xela es complicado, pero es algo de lo que me hago responsable", dijo.

Amarini Villatoro ya está trabajando en las altas y bajas de su equipo para la próxima temporada y se espera que en las semanas venideras se confirmen algunas salidas y movimientos en su plantilla.