Liga Nacional: Antigua GFC gana anticipadamente la fase de clasificación al golear a Comunicaciones

Con este resultado, los coloniales llegaron a 40 puntos, mientras que los cremas se quedaron con 36, los mismos que sumó Cobán Imperial en su victoria ante Xelajú MC, por lo que ya nadie quita de la cima al equipo que dirige el argentino Ramiro Cepeda.

El equipo colonial fue amo y señor del juego en los primeros 45 minutos, manteniendo la posesión del balón y llevando peligro por medio de Cristian Hernández y Carlos Mejía, quienes eran los más desequilibrantes y por momentos pusieron en aprietos a la defensa crema y al portero Kevin Moscoso.

Por su parte, los cremas no encontraban el método para manejar los tiempos del partido. Jorge Aparicio y José Contreras intentaban tener ese dominio pero no había con quien asociarse, ya que Kevin López y Luis Ángel Landín no pesaban en el ataque ya que rápidamente eran neutralizados por la defensa colonial. Mientras que Andrés Lezcano estuvo desaparecido.

Tanta era la insistencia de los locales por estar en la zona de los cremas, que por fin al minuto 34, Dewinder Bradley, en una jugada individual, dejó en el camino a Nicolás Samayoa y a Alexander Larín y definió sobre la salida de Moscoso para enviar el balón al fondo de las redes para el 1-0.

Con el marcador en contra, los cremas no lograban salir de su zona y no les dio tiempo para reaccionar y se fueron al descanso con el marcador en contra.

Para la segunda parte, el técnico de Comunicaciones, Willy Coito, modificó sus piezas para buscar al menos el empate, e hizo ingresar a jugadores ofensivos de la talla de Óscar Santis, Eliser Quiñónez y Lynner García, quienes le dieron un poco más de rapidez al ataque y llevaron peligro a la portería de Braulio Linares.

Los coloniales ya no propusieron mucho en ataque y se dedicaron a mantener la posesión del balón y resguardar la mínima ventaja conseguida en el primer tiempo.

Y cuando más insistía Comunicaciones por buscar el empate, apareció la figura de Carlos Anselmo Mejía, quien marcó el 2-0 luego de un magistral servicio de Cristian Hernández, al minuto 80.

Pero faltaba uno más, de uno de los más regulares del equipo colonial, Cristian “el Checa” Hernández, aportó el tercer tanto y selló la goleada sobre los cremas, luego de recibir una gran asistencia de Carlos Mejía.

La última jornada se disputará el próximo domingo, todos los juegos serán a las 11 de la mañana y se conocerá quienes serán los ocho equipos que estarán en la fase final del torneo.

Aún hay lugares disponibles, mientras que otros equipos ya clasificados, buscarán terminar en una mejor posición, a excepción de Santa Lucía Cotzumalguapa y Deportivo Mixco, que ya están eliminados y serán los equipos que inicien el Torneo Clausura en zona de descenso.

Jornada 22

Domingo, 27 de noviembre