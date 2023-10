Liga Nacional: Comunicaciones y Antigua abren el telón de la jornada 13 del Apertura 2023

El Estadio Doroteo Guamuch Flores será el escenario en donde se abrirá el telón de la actividad de la jornada 13 del Torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional ya que acogerá el Comunicaciones vs Antigua GFC.

El duelo entre Cremas y Panzas Verdes está programado para el viernes 20 de octubre y dará inicio a las 17 horas.

Este partido cobra importancia vital para Comunicaciones, ya que le sirve como previa para el repechaje que jugará contra Cartaginés en donde tiene en juego el boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Este duelo entre Comunicaciones y Antigua será el único del viernes. También estaba programado el Malacateco vs Mixco, sin embargo, la Liga Nacional anunció que este partido se jugará hasta el sábado 18 de noviembre.

La jornada continuará el sábado con el Cobán Imperial y Municipal en el Estadio José Ángel Rossi a las 15 horas y luego con el Xelajú MC vs Zacapa a las 20.

El domingo se cerrará con la actividad con dos duelos: Coatepeque vs Guastatoya y el Xinabajul vs Achuapa a las 11 y 17 horas, respectivamente.

La Liga Nacional también estaría evaluando la reprogramación de los partidos de Xelajú vs Zacapa y Xinabajul vs Achuapa, esto debido a que los equipos que viajarán (Zacapa y Achuapa), temen no poder realizar el viaje hasta su destino.



El actual líder del Apertura 2023 es el CSD Municipal con 18 puntos, segundo es Malacateco con las mismas unidades y en tercera casilla está Antigua GFC.