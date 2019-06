Liga Nacional le da la espalda al desarrollo del futbol guatemalteco

Los equipos de la Liga Nacional buscan beneficiar a los futbolistas extranjeros más que a los guatemaltecos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

¿Cuántos delanteros han salido desde que Carlos Humberto el Pescado Ruiz decidió colgar los botines en el 2016? ¿Uno, dos…? ¿Qué va a pasar cuando José Manuel el Moyo Contreras también se retire? ¿Hay algún otro jugador nacional con sus características técnicas y tácticas?

En la Selección Nacional, Amarini Villatoro ha tenido que improvisar a un volante ofensivo —Alejandro Galindo— para que sea su referente en el ataque, ante la escasez de delanteros con calidad. Solo Edi Danilo Guerra tiene algún tipo de roce internacional, ya que a lo largo de la historia los equipos han preferido a los arietes foráneos que a los nacionales.

En el último amistoso de la Bicolor, en la derrota 2-0 contra Paraguay, el Moyo, a sus 33 años, fue el mejor hombre del juego celebrado en el estadio Defensores del Chaco. Cuando él salió, la Sele decayó aún más en su rendimiento.

La Liga Nacional, lejos de impulsar proyectos y reglamentos que velen por el desarrollo del futbol, se ha dedicado a cuidar los intereses de sus 12 afiliados, que siempre han priorizado lo económico sobre lo deportivo, y ante las altas pretensiones de los jugadores locales encontraron la vía legal para naturalizar a centroamericanos a diestra y siniestra, principalmente costarricenses, que son los que cobran menos.

Primer freno

El año pasado, el 10 de julio, el Comité de Regularización de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut) decretó el Acuerdo 34-2018, para frenar esas excesivas contrataciones de futbolistas naturalizados.

La medida, que establece que los clubes tendrán derecho a mantener inscritos en su nómina hasta cuatro jugadores no elegibles para la Selección Nacional y ya no cuatro extranjeros no elegibles, cobró vigencia hasta esta temporada. Y hoy, en la Asamblea General Ordinaria, los clubes la rechazarán y le pedirán a las nuevas autoridades federativas que anulen dicho acuerdo.

“Nosotros nos vamos a sujetar a lo que quiera la mayoría de los equipos. Lo ideal es que ahorita siga la medida como estaba antes, porque hay naturalizados que tienen contratos vigentes, aunque nosotros ya planificamos nuestra temporada con el acuerdo vigente, porque tarde o temprano se tiene que dar ese cambio en beneficio de nuestro futbol”, dijo Víctor Hugo García, presidente del monarca Antigua GFC.

“En estos momentos tenemos tres jugadores no elegibles, Pablo Mingorance, Juan Osorio y José Mena. Aún debemos completar una plaza. Los ticos Anllel Porras y Andrés Lezcano no tienen problemas para actuar como nacionales”, añadió el dirigente.

Carlos Figueroa, director ejecutivo del Sindicato de Futbolistas Guatemaltecos (Sifupgua), espera que los máximos dirigentes de la Liga Nacional no soliciten la derogación del Acuerdo 34-2018, porque los perjudicados serían los jugadores y el futbol.

“La Asamblea de la Liga Nacional tiene una gran responsabilidad para con el desarrollo de los futbolistas nacidos en Guatemala, a quienes hay que darles oportunidades profesionales y no quitárselas”, apuntó Figueroa, quien ayer le hizo un llamado a las nuevas autoridades de la Fedefut para que aprueben el estatuto del jugador guatemalteco.

William Rosales, gerente de la Liga Nacional, lo tiene claro, pero para ellos, “Haremos la propuesta para mantener la disposición que hemos venido manejando en las últimas temporadas y circunscribirnos a una limitante de jugadores extranjeros. Esperemos que que la Federación oportunamente respete la voluntad de la Liga”.

La Asamblea de @liga_gt tiene una gran responsabilidad para con el desarrollo de los futbolistas nacidos en Guatemala, hay que darles oportunidades profesionales y no quitárselas!

Hoy veremos cuáles son las prioridades de los clubes. — Carlos Figueroa (@CarlosFigue29) June 12, 2019

