Liga Nacional: Sanarate FC pasa penas y le pide a sus aficionados apoyarles a para pagar laudos pendientes

El Club Sanarate FC no podrá inscribir a más jugadores ni el nuevo cuerpo técnico encabezado por el técnico argentino Matias Tatangelo, para el torneo Clausura 2020-21, debido a que tiene laudos pendientes que pagar. Mientras no lo haga no podrá apuntarse para disputar el torneo Clausura 2020-21.

La Máquina Celeste terminó en penúltimo lugar en el el Apertura pasado con 14 puntos tras haber disputados 16 partidos. Este equipo del departamento de Guastatoya contrató a un técnico argentino, y otros jugadores extranjeros y nacionales, pero por ahora no podrá hacerlo.

En un comunicado que socializaron en sus redes sociales, el club sanarateco expuso: “Af0icionado sanarateco, para nadie es un secreto que nuestro equipo está pasando por problemas económicos. A pesar de los esfuerzos que todos hemos hecho nos vemos en la necesidad de acudir a ustedes. Ustedes que nunca nos han abandonado y que siempre están en los momentos que se requiere”, inicia el texto.

Agregan: “Hoy -lunes 25 de enero- fuimos notificados de la prohibición de inscribir miembros de plantel de jugadores y cuerpo técnico en la Liga Nacional de Guatemala debido a varios laudos pendientes de cumplir”.

Aseguran en el comunicado que no es momento de culpar a nadie “ya que todos sabíamos que este momento tarde o temprano nos llegaría”, escriben.