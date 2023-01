Liga Nacional: Santa Lucía Cotz denuncia daños a los camerinos y el portero de Xelajú MC les responde

Tras finalizado el partido, Santa Lucía Cotz, por medio de sus redes sociales denunció daños en el área del camerino visitante del Estadio Municipal de Santa Lucía, recinto en donde los jaguares realizan sus juegos como local.

En la publicación en su perfil de Facebook, el club destacó:

“DAÑOS EN LOS CAMERINOS. Jugadores del Club Xelaju MC molestos por los resultados dañaron los camerinos y destruyeron algunos de los baños del camerino de visita“.

Se disculpa

En los comentarios de la publicación de Santa Lucía Cotz, el guardameta del conjunto de Xelajú MC, José Calderón Frias, respondió al equipo luciano:

“Quiero aclarar y pedir disculpa por el daño que mi persona hizo con el vidrio por un enojo con mis compañeros más no por la pedida en contra del equipo FC Santa Lucía Cotzumalguapa y aclarar que solo fue el vidrio más no el baño o sanitario como ustedes dicen. Para la reparación me pondré en contacto con directivos de Xela y reitrar mis más sinceradas disculpas por el daño ocacionado” es lo que se lee en el comentario.

Por su parte Xelajú MC aún no ha declaro nada al respecto del incidente.