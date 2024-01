Torneo Clausura 2024 Guatemala: Duelos de la segunda jornada y cómo marcha la tabla acumulada

Xelajú no inició el Clausura 2024 de la mejor manera. En la jornada 1 el cuadro de Amarini Villatoro visitó la cancha del estadio Santa Lucía en Malacatán y perdió por 1-0 ante los toros del Deportivo Malacateco.

En el otro lado de la moneda está el Comunicaciones FC de Iván Franco Sopegno. El técnico argentino debutó en el torneo de una manera inmejorable al imponerse por 3 goles a 0 a Xinabajul Huehue.

Así se jugará la segunda jornada del Clausura 2024

La segunda fecha la inaugurará el CD Guastatoya contra el CSD Zacapa en el estadio David Cordón Hichos a las 11 horas del sábado 27 de enero.

Un par de horas más tarde (15), el estadio José Ángel Rossi se vestirá de gala y albergará el Cobán Imperial vs Malacateco. Por la noche será el turno del duelo estelar de la jornada.

El estadio Mario Camposeco será la sede del duelo entre los dos últimos dos campeones del futbol guatemalteco. El partido está programado para las 20 horas.

La jornada continuará el domingo 28 de enero a las 11 horas con el Mixco vs Antigua GFC (11), Achuapa vs Municipal (15) y finalizará a las 17 horas con el Xinabajul Huehue vs Coatepeque.

Tabla acumulada

Por ahora solo se ha disputado una jornada del actual certamen, por lo tanto en la tabla acumulada a continuación solo se han tomado en cuenta los resultados del Apertura 2023 y la fecha uno del Clausura 2024.