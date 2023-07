Liga Nacional: Xinabajul le amarga el debut a un Comunicaciones que terminó el partido con diez hombres

El equipo de Comunicaciones FC no empezó el Apertura 2023 como lo hubiese deseado, primero Xinabajul Huehue les sacó el empate en casa y su capitán y figura José Manuel Contreras se fue expulsado por doble cartulina amarilla al 69′.

No fue el partido que Willy Coito esperaba, su cuadro no terminó por arrancar y ahora se enfrenta a una baja sensible como lo es José Contreras en apenas el primer duelo de la temporada.

Para Xinabajul Huehue es todo lo contrario, el punto que el equipo del departamento de Huehuetenango consiguió en la cancha del Doroteo Guamuch Flores le sabe a gloria por dos motivos; uno, salió con saldo positivo de una de las visitas más duras de su calendario, y dos, por la situación a la que se enfrentó previo al partido.

#Apertura2023 José Manuel Contreras se va expulsado por doble amarilla. Así se lava con agua de lluvia tras irse a los camerinos. 1-1 Xinabajul

El equipo de la “X” se presentó al juego con únicamente 14 futbolistas, los once que fueron titulares y tres sustitutos.

#Apertura2023 Juan Anangono regresó al gol de los albos y en la primera oportunidad marca el empate. 1-1 Xinabajul

El motivo de esto lo aclaró el propio equipo en sus redes sociales: “Durante la madrugada y mañana de hoy, se dio la noticia que los refuerzos nacionales y extranjeros no podrán jugar este partido por motivos administrativos en liga nacional, junta directiva aclarará del porqué del problema para que toda la afición tenga claro lo qué pasó y se puedan sacar conclusiones como fieles aficionados” se lee en la publicación.