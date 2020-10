Llueven las críticas a Amarini Villatoro por el rendimiento de Selección de Guatemala en estos amistosos

La Selección de Guatemala volvió a la actividad en la era poscovid-19 y lo hizo con dos amistosos de preparación ante México y Nicaragua, el saldo no fue el esperado y dejó preocupación por su rendimiento.

Como era de esperarse los seis meses sin futbol le pasaron factura a nivel grupal al esquema del técnico cobanero, que le costó encontrarse en el terreno de juego en alto porcentaje.

La tricolor mexicana dejó claro que el futbol guatemalteco es lento y más ahora con tanto tiempo de inactividad, contra los nicaragüenses no pudo encontrar la forma de mostrar un futbol más contundente, considerando que el rival, tiene menos tradición futbolera.

Durante este 2020, los resultados no han sido los esperados: Panamá (0-2), México (3-0) y Nicaragua (0-0), aunque contra los pinoleros se enfrenaron en marzo del 2019 y la victoria fue ajustadamente (1-0).

El técnico cobanero fue el centro de las innumerables críticas, la falta de delanteros ha obligado a trabajar un esquema donde Alejandro Galindo ha sido el sacrificado realizando una función de falso “9”.

Desde el retiro de Carlos Humberto “el pescadito” Ruíz, Guatemala perdió a uno de sus mejores delanteros en los últimos años. Sumado las diferentes lesiones y situaciones de salud por la cual José Carlos Martínez no se cuenta con un jugador en esa posición.

Además, la poca continuidad en sus equipos de jugadores que son parte del proceso como Edi Danilo Guerra y Wilber Pérez agranda más el problema para el combinado patrio.

En el 2021, Guatemala tendrá dos tareas importantes. En su orden, buscar clasificar a la Copa Oro y luego iniciar la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de la Fifa Qatar 2022.

En julio será la será para poder estar en torneo de selecciones más importante de la región deberá ganar dos partidos, primero ante Guyana; si se alcanza la victoria, el boleto será ante el ganador de la llave Guadalupe y Bahamas.

El equipo nacional esperar lograr esos dos resultados para integrarse al Grupo C junto a Costa Rica, Jamaica y Surinam.

No critico el salario de Amarini Villatoro ni del resto de entrenadores. El problema no es el gasto, el problema es que es por gusto. Mientras no se busque, halle y forme jugadores, seguiremos navegando en el mar de la mediocridad.

