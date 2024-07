El técnico Marvin Cabrera y la Federación de Futbol de Guatemala dieron a conocer el listado de jugadores que lucharán entre el 19 de julio al 4 de agosto por clasificar al Mundial Sub 20.

Todo está listo para volver a soñar. La Selección Sub 20 de Guatemala intentará clasificar a su tercer mundial de la categoría a partir del domingo 21 de julio cuando debute contra Panamá en el Premundial de la Concacaf que se realizará en las ciudades de Celaya e Irapuato en el estado de Guanajuato, México.

Según datos de la Concacaf, Guatemala ha participado en 21 ocasiones en Premundiales en donde sus mejores registros se dieron en las ediciones de Panamá 1962 y México 1973, terminando en ambas como subcampeón.

El Campeonato Sub 20 Masculino de la Concacaf (Premundial) es desde 1976 también la vía de clasificación de los equipos del área a la Copa Mundial de la Fifa de la categoría. Desde entonces Guatemala ha acumulado dos participaciones en Mundiales, la primera se dio en Colombia 2011 y la segunda y más reciente en Argentina 2023.

Guatemala entonces busca su tercer boleto a un Mundial, mismo que se celebrará en 2025 en Chile; la bicolor estará jugando en la fase de grupos ante Panamá, México y Haití; según determinó el sorteo que se realizó el pasado 11 de abril del presente año.

Con Marvin Cabrera como entrenador a cargo de una generación de jugadores que llega de ser campeones de los últimos torneos Uncaf Fifa Forward en las categorías Sub 16 y Sub 19 en este mismo año, la Sub 20 se siente capacitada para volver a intentar a hacer historia.

La escuadra nacional partió la madrugada de este 19 de julio rumbo a México, no sin antes hacer oficial el listado de futbolistas que defenderán los colores nacionales.

En la lista de Marvin Cabrera figuran nombres como Diego Bolaños en la portería, Rudy Muñoz y Arian Recinos en la defensa; Matthew Evans y DeCarlos Guerra en la media chancha y Olger Escobar y Marvin Ávila en la delantera.

Nómina completa de Guatemala para el Premundial Sub 20