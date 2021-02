Los Martínez: José Carlos y Luis, dos goles que valen una final

José Carlos y Luis Martínez fueron las figuras de sus equipos en semifinales. (Foto Prensa Libre: Cortesía CSD Municipal y Raúl Barreno)

Los delanteros, seleccionados nacionales, llevaron con sus goles a Municipal y Guastatoya, respectivamente, a una nueva final.

Escarlatas y pechoamarillos se volverán a enfrentar para decidir al mejor del futbol guatemalteco.

José Carlos Martínez Navas, de 23 años, quien siempre ha militado con los escarlatas, se siente ilusionado porque alcanzaron el objetivo. Además, destaca que fue muy emocionante haber marcado el gol ante Antigua GFC, que les dio el pase agónico a la final del Apertura.

Luis Fernando Martínez Castellanos, de 29 años, quien comenzó en el Xelajú, equipo al que dejó en el camino tras anotar el segundo tanto de la semifinal en el estadio Mario Camposeco, expresa que se siente motivado porque logró superar una lesión y está listo para la culminación del torneo.

En 2017, en el torneo Clausura, Municipal venció a Guastatoya 2-0. En la ida empataron a cero, mientras que en la vuelta, que se jugó en el estadio Doroteo Guamuch Flores, los rojos vencieron a los pechoamarillo con dianas de Carlos Kamiani Félix y Gastón Puerari.

Los técnicos de ese entonces eran Gustavo Machaín y Amarini Villatoro. Fue el título 30 para Municipal y el segundo subcampeonato para Gustatoya.

Serie complicada

Para José el Flaco Martínez será una serie complicada. “Gustatoya es un equipo que juega muy bien. En esta final ya no podemos cometer los errores que tuvimos ante Antigua”, manifestó, al resaltar que el esfuerzo de todo el equipo fue vital para avanzar a una final más.

“Nunca dejamos de creer. Más allá de la adversidad, de un partido sufrido, complicado, en todas las líneas hicimos el mejor esfuerzo”, subrayó.

“Anotar el gol en ese minuto fue emocionante, pero estoy más contento por los compañeros, porque queríamos llegar a la final. El gol va dedicado a mi familia, a la afición que siempre apoya y a mis compañeros”, indicó.

Una revancha

Para el Salamá esta final tendrá sabor a revancha. Aunque no estuvo en el equipo en aquel año, sí lo será como institución. “Serán dos juegos difíciles, pero estamos preparados para enfrentarlos. Las lesiones no me dejaron tener mucha participación en este torneo -casi dos meses fuera por lesión- pero regresé con ganas de hacer grandes cosas”, expresó.

Martínez ha recibido el apoyo de Willy Oliveira, a quien considera un técnico ganador que sabe cómo jugar estas instancias.

“El gol ante Xelajú fue muy importante para mí y para el equipo”, concluyó.