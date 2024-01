Los últimos pasos para que Óscar Santis conquiste su sueño europeo tras oferta del Dinamo Tbilisi

El técnico Dwight Pezzarossi insinuó sobre el posible fichaje al término del partido, y posteriormente, Santis corroboró la noticia, aunque no proporcionó detalles concretos.

Según pudo saber Prensa Libre, el FC Dinamo Tbilisi de la Erovnuli Liga, máxima categoría del futbol georgiano, ha presentado una oferta formal al jugador, y se espera que la negociación llegue a buen puerto este lunes, tras algunos detalles por afinar en el precontrato.

“En teoría, mandan el contrato mañana”, ratificaron desde el seno del equipo colonial en este respecto.

A sus 24 años, Óscar Santis, formado en CSD Suchitepéquez y con un exitoso paso por Comunicaciones FC, podría vivir su primera experiencia en el extranjero. Con 178 partidos disputados en suelo nacional y 32 goles en su carrera, el jugador se ha destacado tanto a nivel local como internacional, siendo parte fundamental de la Selección Nacional de Guatemala desde 2021.

Por su lado, el FC Dinamo Tbilisi, fundado en 1925 y ubicado en la capital de Georgia, Tiflis, es una institución de gran importancia en el país. Con cinco participaciones en las fases preliminares de la UEFA Champions League entre 2010 y la actualidad, el club se posiciona como uno de los referentes en la región, pues han sido campeones en 19 ocasiones.

🇬🇪🇬🇹Guatemalan international on his way to Georgia?👀

📰Óscar Santis could team up with Dinamo Tbilisi, as according to rumors, the 19-time Georgian champs have submitted an offer for the 24-year-old Antigua winger.

📊⚽️28 Caps and 8 Goals for Santis representing Guatemala. pic.twitter.com/iZA5bhhG1L

— Georgian Footy (@GeorgianFooty) January 20, 2024