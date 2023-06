VIDEO | Luis Fernando Tena: “a las fuerzas básicas le dan poco interés (en Guatemala), no le invierten dinero”

“Me vine a Guatemala a ver cómo estaba la situación, sí vi la estructura de los equipos, fui a ver un partido de Iztapa contra Comunicaciones; sí me asusté con la infraestructura. No es un país que tenga mucha infraestructura futbolística”, dijo Tena en la entrevista.

Tena, quien está moldeando a la Selección Nacional con su filosofía, lamenta el poco interés que existe en la formación de jugadores; principalmente, porque cree que el talento existe.

“Hay poca gente que quiere arriesgar. Los estadios no son buenos, los vestidores, las canchas… fui conociendo al jugador guatemalteco, que en general tiene calidad, tiene ganas, no tiene una buena formación, a las fuerzas básicas le dan poco interés, no le invierten dinero; no hay profesores que cobren bien, no hay profesores que los manden a capacitar. En general, es una buena materia prima, con una mala formación, pero con ganas de hacer algo por su camiseta”, dijo el estratega mexicano.

El ganador de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con la Selección de México, está feliz en Guatemala.

“Un país muy futbolero. La ciudad, mejor de lo que yo esperaba. Hace 25 años que no venía a Guatemala, está muy bien y lo más importante, su gente, es gente buena, gente trabajadora, amable, es gente de buen humor. Con todo esto estoy muy contento. Y los jugadores con calidad, que a veces les falta creer en sí mismos porque la historia de Guatemala no es una historia de éxitos. No han crecido viendo a guatemaltecos triunfar, ni en futbol ni en otros deportes”, aseveró.