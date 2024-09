Guatemala celebró su último enfrentamiento de preparación de cara a la doble fecha de partidos correspondientes a la Liga de Naciones de la Concacaf.

El cuadro nacional se enfrentó en el Chase Stadium de Fort Lauderdale a un combinado de Uruguay compuesto por jugadores de su liga local y terminó obteniendo un empate 1-1.

Guatemala logró sacar adelante ese resultado después de ir perdiendo desde el minuto 20 cuando el debutante Lucas Pino venció a Nicholas Hagen.

Luego Pedro Altán se encargó de devolver la paridad cuando al 66 mandó a guardar el esférico.

Luis Fernando Tena, seleccionador de Guatemala, charló con medios de comunicación en la conferencia de prensa posterior al partido y dio sus conclusiones de cara a los partidos contra Martinica y Costa Rica que enfrentará entre el 5 y 9 de septiembre.

"Fue un justo empate. Los primeros 25 minutos fueron mejores ellos y en el segundo nuestros cambios entraron bien. Fue un juego intenso y nos sirve para sacar conclusiones", dijo.

Luego el técnico también habló sobre lo qué más le ha sorprendido de la afición guatemalteca en Estados Unidos.

"El apoyo que nos da nuestra afición en todo Estados Unidos. En Miami hemos venido más veces, nos da pesar no ganar aunque sea un amistoso por respeto a la gente.", expresó.

"Ellos (los aficionados) se emocionan, vibran, se les nota (la pasión) por como celebran y yo no me lo esperaba. Las primeras veces que vine me sorprendí. A partir de la Copa Oro hay mucha gente en el estadio, en la calle, en el hotel y me gusta venir acá por eso", confesó.