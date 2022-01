Luis Fernando Tena: el planteamiento que enseña a la selección nacional (qué piensa sobre el futbol local y otros opiniones sobre jugadores clave)

“Queremos conocer con quiénes podemos contar. Lo mejor de un técnico es saber elegir bien. Esto para no fallar más adelante”, resaltó.

Tena explicó que por ahora es complicado adelantar una alineación o un once base, porque apenas se están conociendo. Sobre el sistema de juego reveló que han usado el 1-4-3-3, que es el que más se adapta.

En los microciclos Tena ha visualizado en los jugadores una buena técnica, dinámica, disposición, que son inteligentes, receptivos, aunque aclaró que algunos, los más jóvenes, tienen deficiencias en la formación, pero que con el andar se han “se han ido puliendo”.

Sobre no haber tenido juegos de fogueo indicó: “No me preocupa, porque el virus – covid-19 – complica todo el planeta. Ojalá que la próxima fecha Fifa sí podamos lograrlo. Tenemos que adaptarnos a la nueva modalidad por este virus. Con Canadá habría sido bueno jugar, con Cuba, Guyana, Nicaragua, Belice, pero esperemos que en marzo se dé”.

Al entrenador de la Bicolor se le ha visto visitar estadios de equipos de Liga Nacional y sobre ello fue puntual en dos aspectos: los horarios en que se juegan, por el clima, y la falta de infraestructura para lograrlo.

“Los partidos deberían de ser de noche. Son con mucho calor y eso hace que los juegos no tengan el ritmo y dinámica que uno quisiera”, explicó.

Agregó: “Entiendo que no hay luz en todas las canchas. Se han visto buenos partidos. Yo me fijo en la dinámica, en el ritmo de los juegos, pero si se juega a las 11 o 12 del día, es difícil. No es culpa de los jugadores, sin duda, pero debería de ajustarse esto”.

Sobre la convocatoria de otros legionarios como Gerardo Rabré, que juega en la Superliga de Taiwán, destacó que es un buena persona, que ya conocía a muchos de sus compañeros.

“Ha tenido el carácter, personalidad y decisión de irse a jugar a un futbol distintito, con una cultura diferente. Le seguiremos la huella. Le pedimos sus datos para seguirlo, como a todos, los que están acá, y en otros lados.”, expresó Tena.

El técnico aseguró que seguirán viendo a otros jugadores que estén en otros países, además de los que ya están en el extranjero como Nicholas Hagen, Gerardo Gordillo, José Luis Pinto y Matan Peleg, entre otros.

Sobre Andrés Lezcano, el primer nacionalizado que llama durante su dirección técnica, resaltó que “se ha ganado un buen lugar. Todos hablan bien de él. Es versátil. Puede jugar en cualquier lugar donde se le coloque. Está feliz de participar. En todas partes del mundo se usa y se acepta a los nacionalizados. En unos más que otros. Es parte del futbol, del mismo juego”.

También se pondrá al tanto del caso de Carlos Kamiani Félix, mexicano que se nacionalizó guatemalteco y ha aspirado a estar en la Bicolor.

2️⃣día de entrenamiento de la #SeleMayor bajo la dirección técnica del Prof. Luis Fernando Tena ⚽️🇬🇹💪🏽 #VamosGuate pic.twitter.com/syMIjhkJtx — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) January 25, 2022

En marzo la Federación Nacional de Futbol buscará rival para disputar algún juego en la fecha Fifa correspondiente. En esta que recién comenzará se cayó la posibilidad de jugar ante Canadá, Cuba, Guyana, Nicaragua y Belice. Asuntos de vuelos y restricciones por la covid-19 fue el argumento oficial.