Luis Fernando Tena: “Hay una liga de veteranos, son muy pocos los jóvenes que surgen”

Estamos muy contentos. Encontré jugadores con calidad, con mucha disposición y con el deseo de sobresalir, muy hermanados, y eso es importante, dispuestos a trabajar, con unos directivos con las ganas de hacer cosas importantes, y con el objetivo fijo de clasificar al Mundial 2026.

Si bien no se inició como se esperaba en la Liga de Naciones, aún está la posibilidad de terminar en el primer lugar.

Será un cierre difícil. Tendremos que ir a hacer un buen juego a Belice y ganarlo, y luego ganar en casa ante Guyana. Veo al equipo muy comprometido, consciente de que tenemos que mejorar. Nuestra meta es subir a la Liga A y clasificar a la Copa de Oro.

¿Cuándo regresan a los trabajos?

Creo que por el 20 de septiembre, para entrenar unos días y viajar.

Comunicaciones y Municipal están jugando la Liga Concacaf, y de ahí parte la base de la Selección. No haremos microciclos. Estamos siguiendo a los jugadores de cerca; ya los conocemos.

¿Mantendrá la base de sus convocatorias?

Así es, la base que tenemos que jugó la Liga de Naciones. Por ahí pueda que varíe dos o tres jugadores, pero no vamos a cambiar mucho. Estamos muy contentos con el grupo que tenemos.

Colombia y Honduras serán dos rivales que servirán de cara al cierre de la Liga de Naciones.

Van a ser muy útiles. Colombia tiene buenos jugadores. Será un partido muy difícil. Y con Honduras, también. Ellos inician un proceso. Ojalá podamos conseguir más partidos.

Guatemala se ha unido a la lista de selecciones que han apostado a utilizar jugadores nacionalizados.

Claro, hasta los alemanes que se resistieron algún tiempo hoy tiene jugadores nacionalizados. Hay que buscar jugadores. Ya tenemos a Rubio Rubín, Arquímedes Ordóñez y ojalá pronto tengamos a Aarón Herrera.

¿Convocará a Arquímedes?

Sí. Respetando el trabajo que hicieron los demás, lo de Arquímedes fue extraordinario, y creo que está listo para venir a la selección mayor. Y si están listos los papeles de Aarón Herrera, será un buen momento de llamarlo para conocerlo y que conozca el ambiente y a sus compañeros; será un gran aporte para nuestra selección.

¿Tomará en cuenta algún otro jugador de la Sub 20?

Vamos a dejar que sigan trabajando con el profesor Loredo, que se concentren en eso. Después del Mundial, ya veremos quién se puede agregar a la selección mayor.

¿Convocará a José Manuel Contreras?

Hay posibilidades. No hay nada seguro. Es un gran jugador y líder. Tiene una trayectoria muy respetable y todos me han hablado muy bien de él.

Cuando vino, ¿Qué fue lo primero que vio y dijo: Esto tiene que mejorar?

Debo decir que pensé que la infraestructura estaba mejor. Me refiero a los estadios, a los lugares de entrenamiento, donde puedan entrenar los jóvenes y las fuerzas básicas. Esperaba algo diferente.

¿Qué tiene que mejorar Guatemala para tener una mejor liga?

Una selección es el reflejo de su liga, y la producción de jugadores jóvenes es lo que se tiene que mejorar. Es algo que muy poca gente quiere hacer, porque hay una inversión de por medio y representa un costo, pero que puede traer mucho beneficio. Pero calidad hay, también disposición.

Hay que hacer un buen trabajo con ellos, de gimnasio, en la alimentación, trabajos técnicos y tácticos, que lleguen lo mejor preparados a la Liga Nacional. Hay una liga de veteranos, realmente. Son muy pocos los jóvenes que surgen.

Otra cosa, cambiar los horarios de juego. Fuimos a unas canchas donde juegan a un horario donde hay mucho calor y veíamos partidos muy lentos, parecía liga de veteranos, y cuando uno compite a nivel internacional es otra cosa, se juega otro ritmo a otras distancias que hay que recorrer, mucha más velocidad e intensidad, y nos ha pasado al jugar con equipos que son más rápidos.

¿Poner límite de edad en las ligas es la ruta para abrirle paso a los jóvenes?

Pues no es lo ideal, pero puede ayudar. Si el entrenador no los ve preparados, es difícil que los meta, y si lo hace por cumplir con un reglamento y no porque estén al nivel, todo es un proceso.

El camino es muy largo y falta tiempo, pero el objetivo de llegar al Mundial 2026 está desde el primer día de trabajo.

Esa es la idea, aprovechar el proceso. Faltan dos años para iniciar las eliminatorias, y cuando se lleguen tenemos que estar bien preparados, pero ahora no perdemos la vista de lo que estamos jugando, queremos ir a Copa de Oro, hacer un buen torneo e ir creciendo futbolísticamente.

