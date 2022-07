Malacateco se muestra motivado por el inicio en la Liga Concacaf frente a San Miguelito

“Tenemos un equipo que no solamente viene trabajando de esta temporada; la gran parte tiene un buen tiempo juntos. Hemos hecho una evaluación profunda y después hemos analizado al rival para llenarnos de argumentos y poder definir nuestro estilo de juego que buscamos. Es un torneo internacional y el tema de la motivación es fundamental y te hace ver la evolución como club y como jugador”, expresó el estratega.

Los toros debutaron el domingo pasado en el torneo Apertura, con un empate de visita ante Guastatoya, y hoy buscarán conseguir un resultado histórico para la institución fronteriza.

El jugador Jorge Sánchez Laparra, uno de los referentes del equipo, dijo que como grupo viven con mucha motivación este momento y que es un orgullo representar a Guatemala.

“Desde que ganamos el título sabíamos que algo así se vendría; estamos muy motivados. Es una sensación muy especial la que vivimos y queremos obtener un buen resultado; queremos avanzar”, manifestó.

Malacateco usará el estadio Pensativo, de Antigua Guatemala, recinto en el que juega de local el Antigua GFC, ya que el Santa Lucía de Malacatán, no cumplió con los requisitos solicitados por la Concacaf.

Pero para Sánchez no es desventaja ni mucho menos jugar de visita porque es un terreno que conocen muy bien. La nostalgia de no poder jugar en su recinto está, pero eso no es excusa para sacar un resultado favorable.

“El hecho de que no juguemos en nuestra cancha no significa que estemos en desventaja, porque conocemos bien el estadio Pensativo, hemos jugado aquí, esperamos que nuestra afición nos apoye”, dijo Sánchez.

Análisis

El Sporting San Miguelito compitió en la Liga de Campeones de la Concacaf en 2013-2014, en una edición en la que solo llegó a la fase de grupos.

Hoy está de regreso en el certamen internacional y uno de sus referentes, el mundialista con Panamá en Rusia 2018 Adolfo Machado, expresó que han estudiado a los toros y esperan obtener un buen resultado.

“Es un muy buen equipo, que tiene mucha dinámica en el medio con jugadores de mucha calidad, será un buen partido, pero venimos con la mentalidad de llevarnos un buen resultado para cerrar la serie en casa”, expresó el exjugador de Deportivo