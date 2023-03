Mario Escobar recibe su primer nombramiento internacional después del mundial de Qatar

El juego está pactado para este martes a partir de las 21 horas en el estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Escobar estará acompañado de los también guatemaltecos Luis Ventura como asistente 1 Humberto Panjoj, asistente 2 y Julio Luna será el cuarto árbitro.

Mientras que en el VAR estarán los costarricenses Ricardo Montero y como Asistente de VAR Benjamín Pineda.

Antes de viajar a la ciudad de Monterrey, Escobar dirigió el juego entre Mixco y Santa Lucía Cotzumalguapa, por la jornada 11 del Torneo Clausura, el cual terminó con victoria del cuadro chicharronero.

