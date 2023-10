Matan Peleg confirma que no viajará a Guatemala para integrarse a la Selección Naccional de cara a los próximos partidos de la Liga de Naciones

En medio de este contexto de tensión y violencia, Peleg ha tomado la decisión de no viajar a Guatemala para unirse a la Selección Nacional de cara a los próximos partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El lateral derecho Hapoel Petah-Tikvah se encuentra refugiado junto a su familia en Israel, donde las calles resuenan constantemente con explosiones y sirenas. Esta situación ha generado un clima de inseguridad que ha llevado a Marlon Samuel a tomar la difícil decisión de no abandonar el país en este momento crítico, especialmente debido al avanzado estado de embarazo de su esposa.

“Lo que está pasando en el país no me permite irme. No puedo salir del país en un momento tan difícil y también porque mi esposa está en un embarazo avanzado. Espero que entiendas eso. Te quiero mucho”, colocó el propio defensor en redes sociales, además de subir historias a su cuenta de Instagram con reportes referentes a los ataques que sufre el estado israelita.

Cabe resaltar que el regreso de Matan Peleg a la convocatoria de Luis Fernando Tena se había convertido en un acontecimiento esperado, dado que su inclusión se debió a la baja de Aaron Herrera (CF Montréal) y la lesión de José Morales de Municipal.

La misma representaba la oportunidad para el jugador de volver a vestir la camiseta de la Bicolor, después de que Tena lo convocara solo para un partido de fogueo ante Nicaragua en noviembre del año pasado, en Estados Unidos, donde fue titular participando los 90 minutos.

Sin embargo, su ausencia se suma a las bajas confirmadas de Marlon Sequén por lesión y Carlos Mejía por suspensión, esto para el partido contra Trinidad y Tobago, de este 13 de octubre. Además, de Nicolás Samayoa, quien regresa desde Rumania, con una lesión en el brazo izquierdo que podría dejarlo fuera de los partidos con la Azul y Blanco.

Por otro lado, el portero guatemalteco Nicholas Hagen ha logrado salir de Israel y se encuentra en camino a unirse a la Selección. A pesar de la incertidumbre, Hagen ha informado a través de sus redes sociales que ha abordado un avión con destino a Guatemala y todo apunta a que guardará el arco en los duelos contra Trinidad y posteriormente, el 17, frente a Panamá.