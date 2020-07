Mauricio Tapia da cátedra de táctica y explica cómo planteó el partido de Comunicaciones frente al América

Mauricio Tapia compartió su conocimiento en un Facebook Live. (Foto Prensa Libre: Captura video Fedefut)

El estratega albo Mauricio Tapia vivió una velada especial con cientos de internautas que se conectaron a la transmisión de Facebook Live de la Federación Nacional de Futbol.

El técnico originario de Tandil, Argentina, y destacado por su conocimiento sobre táctica, compartió su conocimiento y explicó detalladamente su planificación y planteo táctica para enfrentar al América de México en la Liga de Campeones de la Concacaf.

El pasado 26 de febrero Comunicaciones visitó el estadio Azteca y estuvo a punto de eliminar a las ‘Águilas’, aunque finalmente se despidió del torneo en la tanda de penaltis.

A pesar de quedar eliminados, los aficionados cremas aplaudieron a su equipo por el buen planteamiento y casi efectivo en cancha de uno de los rivales más difíciles del área.

La planificación

“En el semestre anterior habíamos tenido más partidos que los demás, con la Premier, Concacaf y Selección Nacional. Tomamos una arriesgada decisión en cuanto a la dosificación”, explicó Mauricio Tapia.

Pero, ¿cómo lo manejó? “Una parte del plantel jugaba miércoles y miércoles y la otra parte domingo y domingo. ¿Qué generamos con esto? Una inclusión total de todos los jugadores. Trabajamos como si tuviéramos semanas completas”.

Esquema de juego

“Yo soy muy criticado porque no creo en un solo sistema. No creo en un once ideal“, recalcó Tapia.

Sobre el análisis del rival en sí, destacó que: “El análisis vimos que tenía dos sistemas de juego; el 1-4-2-3-1 es el que más repetía. Nos enfocamos en las jugadas a balón parado, para tener un extracto de lo que podíamos enfrentar”.

“Pero me enfoco más en los movimientos repetitivos y esquemáticos para entender su forma de juego, para ver cómo podemos contrarrestarla o sacarle ventaja”.

Durante la charla, el estratega de 49 años, aseguró que es un técnico que se basa mucho en el “equilibrio y el orden”.

“Para mí, orden contra desorden, termina ganando el orden. Orden contra orden, la diferencia la hace la capacidad individual del jugador. En ese sentido soy bastante esquemático“, explicó.

En el juego previo a enfrentar al América, los cremas jugaron en el torneo local contra Deportivo Mixco. En ese duelo, Tapia utilizó el sistema 1-3-5-2.

Mira aquí la explicación de Tapia: