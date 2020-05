Mayoría de equipos no están en “disposición” de regresar a entrenarse

Equipos como Sanarate no cuentan con la infraestructura para cumplir con el protocolo del Gobierno. (Foto Prensa Libre: La Red)

Contradicciones y temores por el nuevo coronavirus en la mayoría de clubes, aunque en algunos entusiasmo, es el ambiente que se palpa en la Liga Nacional de Futbol, que ayer recibió el respaldo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para reiniciar los entrenamientos, bajo un protocolo de seguridad.

El equipo más interesado en volver a las prácticas es Municipal y espera hacerlo el lunes próximo, con las pruebas médicas, para ponerse a disposición del Ministerio de Salud para el hisopado. Otro de los clubes que también está listo es Mixco, pues ya cuenta con su propio protocolo, así como Comunicaciones, que tiene la infraestructura para hacerlo.

Más de la mitad de los 12 equipos que forman la Liga Nacional han mostrado su rechazo a retornar a los entrenamientos, para no arriesgar a sus jugadores.

“¿Por qué voy a regresar a entrenar, si no se va a volver a jugar? ¿Por qué no se fue a negociar con el presidente de una vez cómo deberíamos llenar los protocolos y analizar las dos cosas en conjunto?”, pregunta Víctor Hugo García, presidente de Antigua GFC, quien asegura que no arriesgará a sus jugadores.

Guastatoya también mostró negativa. “No. Vamos a mantener la postura. Peor acá, cómo se puso la situación por el covid-19, y no nos vamos a arriesgar”, afirmó el dirigente Léster Rodríguez.

| COMUNICADO DE PRENSA |

A la Opinión Pública, Aficionados al Fútbol y Medios de Comunicación: pic.twitter.com/7wxUUjStVn — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) May 8, 2020

En la misma línea se muestra el equipo de Cobán Imperial.

“No llenamos las condiciones. Pienso que nos aguantemos unos 15 días más”, asegura Patricio Quinteros, presidente cobanero.

La Liga Nacional les dio 24 horas a los equipos para que analicen, y luego “van a informar al Ministerio. Para que ellos determinen si es factible o no la reanudación de los entrenamientos”.