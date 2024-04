La buena campaña que Nathaniel Méndez-Laing ha firmado con el Derby County en la League One de Inglaterra (tercera división de aquel país) puede ser recompensada con el premio a mejor jugador de la temporada.

Esto lo dio a conocer la English Football League (EFL) este miércoles 3 de abril por medio de un comunicado en su página web en donde también informó que los ganadores se anunciarán en la ceremonia anual de la Liga en Londres el domingo 14 de abril.

Los otros dos jugadores que compiten con el guatemalteco por le premio a mejor jugador son Marlon Pack (Portsmouth) y Harrison Burrows (Peterborough).

Actualmente el Derby County se ubica en la segunda plaza de la League One y está en la lucha para ascender a la Championship (segunda división).

Ha jugado 42 partidos y acumulada 87 puntos y son 5 las unidades las que le separan del Portsmouth que tiene un partido pendiente, mientras que al Derby County le restan cuatro jornadas para completar la temporada.

Si el Derby County aún tiene posibilidades de asegurar el ascenso directo es en gran parte a la temporada individual que firmó Méndez-Laing en la ofensiva:

Por ahora el guatemalteco es segundo máximo goleador de su equipo (8 goles) y es el mejor asistidor de la toda la liga: acumula 15 pases de gol.

Méndez-Laing debutó con la Selección de Guatemala en junio del año pasado en el triunfo por 1-0 ante su similar de Cuba en la primera fecha de la Copa Oro 2023. Desde entonces el goleador se volvió uno de los preferidos por la afición guatemalteca y fue uno de los titulares indiscutibles de Luis Fernando Tena en el torneo en el que Guatemala alcanzó los cuartos de final.

Méndez-Laing no estuvo presente en la fecha Fifa de marzo con la Selección de Guatemala, pero se espera que Luis Fernando Tena pueda contar con él para los partidos de eliminatorias mundialistas contra Dominica e Islas Vírgenes Británicas el 5 y 8 de junio.

Además, también podría llegar a estar para el duelo ante Argentina del 14 de junio y para el probable encuentro ante Uruguay (no confirmado).

