“Misión cumplida”, el entrenador Antonio Torres Servín celebra su título con Antigua GFC

A pesar de que faltó espectáculo en la serie final es indíscutible que los coloniales fueron el mejor equipo del torneo, ganando la fase de clasificación y superando en una emocionante semifinal a Guastatoya.

“Estamos contentos, estamos eufóricos porque decimos misión cumplida en el campeonato”, señaló Servín al finalizar el partido.

“Uno aveces quiere un título para la gente, para uno, pero con la situación de ayudar a más jugadores, chavos, darles armas que para que cuando les toque debutar lo hagan de ma mejor manera y colaborar con los más grandes para que sigan teniendo el gusto de jugar al futbol”, agregó Servín que se mostró ogulloso de su plantel.

Sobre la falta de futbol en el partido de vuelta de la final indicó que ellos eran los obligados a proponer y admitió que observó a sus jugadores “medio dormidos” y por eso hizo las modificaciones para poder mejorar.

Además, consideró que Malacateco hizo un gran partido, “supieron, aguantar, aguantar y en el momento más importante hicimos un gol y siempre digo no son los once que inician, son los once más los siete que estaban en la banca más los que se quedan fuera de la convocatoria”, indicó el mexicano.

