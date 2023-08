Momento de adaptación, no jugar en su estadio y un grupo difícil: El análisis de Amarini Villatoro tras la eliminación de Xelajú MC en Copa CA

Este 23 de agosto, Amarini Villatoro atendió a medios de comunicación y compartió su análisis tras el doloroso episodio de la institución quetzalteca en el plano internacional.

El técnico guatemalteco inició reconociendo que la derrota por 1-3 ante el CAI en el Estadio Pensativo fue el primer paso a la eliminación.

“Lo de ayer (el triunfo del CAI), era consumar quedar eliminados, nosotros lo teníamos claro desde el miércoles, que se dio el partido en Antigua (derrota 1-3). En un torneo de cuatro juegos hay que estar arriba del 50%, no alcanza con 6 puntos. Matemáticamente, perdiendo ese juego, nosotros no íbamos a sumar más de 6 y era quedar eliminados“.

“Teníamos la ilusión de pasar a la siguiente ronda, de competir de una mejor manera y creo que no lo hicimos” comentó.

“Era un grupo complicado, donde todos son campeones, estábamos en el grupo más difícil“.

Sobre los factores que le llevaron a la eliminación Villatoro dijo que:

“Hay muchos factores en contra, el torneo no nos tomó en un buen momento, nos toma en un proceso de readaptación con toda la gente que vino y los que estaban”.

También fue claro en decir que el no jugar en el Mario Camposeco les afectó, “Inclina la balanza el no jugar en casa, eso está claro. Es algo que no solo a Xelajú le afecta, también a Cobán. De los últimos 50 días, llevamos los mismos o más están fuera de Xela que en Xela. Ha sido muy desgastante, no es pretexto. Es fundamental que los equipos jueguen en casa“.