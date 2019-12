Montserrat, ¿un rival que puede complicar a Guatemala?

La Selección Nacional es claramente la favorita para avanzar. En teoría no debería de tener ninguna complicación frente a Montserrat, que ocupa el puesto 183 en el ranquin Fifa.

Montserrat concluyó en el segundo lugar del grupo B, en la Liga de Naciones B de la Concacaf. Es una selección que está “en crecimiento” y que tiene a 12 jugadores (de la última convocatoria) jugando en Inglaterra, aunque en ligas no profesionales.

Los ‘Emerald Boys’ cerrarán la serie contra Guatemala en condición de local, pues tienen la ventaja por ser de la Liga B.

“Tenemos la obligación de llevar a Guatemala a la Copa Oro”, asegura el técnico Amarini Villatoro, quien además afirma que para Guatemala será clave sacar un resultado positivo en casa.

👏| Congratulations, @Jamie_Allen12& @Montserrat_FA on qualification to the 2021 Concacaf Gold Cup play offs! 🎉#fcht

(OT) https://t.co/zOInLU2zTr

— FC Halifax Town (@FCHTOnline) November 21, 2019