Mundial de Indonesia: El panorama de la selección de Guatemala a falta de 100 días para que inicie el torneo

Comenzó la cuenta regresiva oficial para el Mundial Sub 20 de Indonesia 2023 y las emociones están a flor de piel, todavía a la espera de que se completen las selecciones clasificadas y con la selección de Guatemala en pausa.

“Estamos contra el tiempo, porque yo te hablo de 10 microciclos y solo ha pasado uno. Y nueve, de tres días, es muy poquito. Yo quisiera que me resolvieran y que pudiéramos ir, pero tengo que esperar. No esta fácil conseguir amistosos”, había señalado el estratega de la sele.

Y aunque la Sub 20 no ha tenido acción, Gerardo Paíz, presidente del comité ejecutivo de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), confirmó dos campamentos de preparación y partidos amistosos, aunque todavía no se ha fijado la fecha.

El combinado nacional viajará a España, donde se medirá con el Real Madrid Castilla. También visitará Alemania y se enfrentará a las categorías Sub 20 del Bayern Múnich y el Borussia Dortmund.

En este plan se tiene como objetivo afinar los últimos detalles antes de que Guatemala enfrente por segunda vez en su historia una copa del mundo Sub 20.

El panorama luce incierto, cuando faltan cien días para que se inaugura el Mundial de Indonesia, aunque todavía no se han completado los cupos de las selecciones que competirán en la cita.

La fiesta en Indonesia

La edición 23 del Mundial Sub 20 se celebrará del 20 de mayo al 11 de junio, con un total de 24 selecciones y 52 partidos para conocer al nuevo monarca de esta categoría. El último campeón fue Ucrania que no clasificó a la cita.

El rinoceronte Bacuya es la mascota oficial del certamen. “Su energía captará la esencia del acontecimiento y llevará su diversión y emoción a los jóvenes de Indonesia y del resto del planeta”, explicó la organización durante su presentación, en septiembre del 2022.