Mundial Sub 20: Bryan López cuenta la manera tan inesperada en la que se enteró de su nombramiento a la Copa del Mundo

“Recién estaba llegando al hotel y acomodando mis cosas, y tuve señal de internet, e ingresó el correo por parte de Fifa, donde me notificaban que estaba en la lista de árbitros para ir al Mundial de Argentina. Fue un momento muy especial, y lo primero que hice fue ponerme de rodillas para agradecerle a Dios, y luego lo compartí con mi esposa, mis padres y mis hermanos. Fue algo muy emocionante”, dijo López.

Un sueño cumplido

Y es que hace 20 años, aproximadamente, Bryan empezó con el sueño de trascender dentro del arbitraje. A lo largo de ese tiempo vino evolucionando, aprendiendo, cometiendo errores, enmendándolos, pero siempre con vista puesta en sus objetivos, y hoy cumple uno de ellos, estar en su primera copa del mundo.

“Hace más o menos 20 años que iniciamos con este sueño. Ha pasado mucho tiempo, y hoy estoy agradecido con Dios, ha sido un proceso que ha venido floreciendo y he estado rodeado de mucha gente que me ha apoyado en todo momento, y eso desemboca de que ahora Fifa nos dé la confianza para estar en el Mundial, y muy agradecido también con nuestra federación, que nos ha dado todo el respaldo”, dijo.

Heredero de una dinastía

Bryan trae el arbitraje en las venas. Herencia de su padre, Miguel Ángel López, quien le ha inculcado a él y a sus hermanos, Walter, Gerson y Éver, la pasión por el arbitraje y la disciplina para buscar trascender en esta difícil pero apasionada profesión.

“Mi papá me ha mostrado la felicidad que siente en su corazón. Todo el trabajo que hizo con nosotros está dando sus frutos. Estoy muy agradecido con él por abrirnos la brecha e inculcarnos que tendríamos una responsabilidad muy grande de tener que hacer las cosas bien. Además, estoy muy agradecido con mis hermanos que me han marcado el camino y han estado conmigo y me han marcado mi carrera de una manera positiva que hoy me tiene cumpliendo uno de mis objetivos”, resaltó.

Hacer un buen papel

Casualmente, Bryan debutará en una copa del mundo sub-20, tal y como lo hizo su hermano Walter en el 2011 en Colombia y con la coincidencia de tener a una selección nacional participando en dicho torneo. Con boleto en mano, está listo para viajar a Argentina y con la misión de poner el nombre de Guatemala en alto.

“Es una responsabilidad, pero estoy muy motivado y preparado para dar lo mejor. Hasta ahora esto es el pico más alto en mi carrera. Guatemala tiene los recursos y el talento para hacer cosas importantes”, consideró.

“Nuestra selección está en este mundial y a nosotros se nos da también la oportunidad. Esto no es obra de la casualidad, ya que hay muchos árbitros que han estado presentes en eventos internacionales muy importantes. Hoy me toca a mí, y voy con el compromiso de representar bien a Guatemala”, sentenció.

Trayectoria de López

A sus 34 años, Bryan ya cuenta con un recorrido a nivel internacional.