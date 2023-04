Mundial Sub 20: Las nostálgicas palabras con las que José Aguirre se despide al quedar fuera de la Copa del Mundo de Argentina

Como todo el plantel de esa gesta histórica, José vivía con mucha ilusión y contaba los días para cumplir el sueño de jugar un mundial. Pero una lesión le vino a cambiar todo el panorama.

En noviembre pasado, Aguirre salió lesionado luego de disputar un juego con su equipo VFB Lubeck II de Alemania, donde sufrió una rotura de ligamento cruzado, por lo que tuvo que pasar por el quirófano.

La recuperación ha sido lenta y muy dolorosa para el portero, quien lamentablemente no le alcanzó el tiempo para recuperarse y se perderá de estar en la cita mundialista.

Ante esto, Aguirre expresó su sentir por medio de un posteo en redes sociales donde deja claro que es una situación difícil para él, pero también lo toma con calma ya que prioriza su recuperación deportiva.

“Muchísimas gracias a todos los que soñaron junto a mí. Quedar fuera del mundial por una lesión duele muchísimo y por más que me cueste aceptarlo y entenderlo, me toca seguir adelante con la cabeza en alto. Formar parte de la clasificación al segundo mundial sub 20 para Guatemala fue in duda el mejor sentimiento de mi vida. Pero aún faltan muchas historias por escribir”, decía.