Municipal confirma a Matías Rotondi y Cristian Jiménez como sus primeros refuerzos para el Clausura 2024

Aunque aún no ha terminado el presente Apertura 2023, tras ser eliminado de la carrera por el título, Municipal no se duerme en sus laureles y ya anunció sus primeras altas para la segunda parte de la temporada, Matías Rotondi y Cristian Jiménez.

Cabe recordar, que luego de quedar fuera de la contienda, de manera prematura, según el apreciar de sus aficionados, fueron precisamente, el técnico y el ariete, unos de los que más quedaron tocados por parte de la opinión general dentro de la parcialidad escarlata.

Tanto es así, que el mismo, Bini terminó enfrentado con su afición dentro del Manuel Felipe Carrera, en voz de los fanáticos, quienes clamaron por su salida cuando sufrieron la vuelta ante Zacapa.

De igual forma, Rotondi, era señalado por supuestamente frecuentar edecanes venezolanas en lugar de concentrarse en su juego. Además, a esto se le sumó la inoportuna lesión que le ocurrió en ese mismo partido de cuartos de final contra los gallos en la cancha de El Trébol.

Cabe resaltar el enojo de los aficionados quedó de manifiesto en las redes sociales del club, particularmente, en el post que pusieron una vez fueron eliminados. Cosas como: “Incompetentes, equipo, cuerpo técnico y directiva. Municipal se respeta, ustedes tocaron fondo y eso es doloroso para la afición. Lárguense todos”, se pueden leer por parte de uno de los fieles rojos.

En la misma línea, destaca el comentario, de Jaime Ramírez, hermano del legendario, Carlos Ruiz, remarcó que “cuando yo estaba en los rojos, esta institución se hacía respetar, ahora cualquiera nos gana”.

Por su parte, el equipo escarlata, colocó un par de posts, en los que confirmó la actualidad de los dos futbolistas. Al respecto, sobre Rotondi, confirmaron que le renuevan hasta “junio de 2025”.

Acerca del año y medio que le resta como parte del plantel edil, Rotondi dijo: “Municipal, hoy significa familia, siento que en este tiempo me arroparon mucho, hicimos un clic muy bueno con la gente y con el club, siento que es mi casa”.

“Si renuevo es porque siento que tenemos las oportunidades de obtener un título y me siento 100% seguro que lo voy a conseguir. No voy a bajar los brazos y seguiré luchando para poder devolverle a la gente y al club la confianza que me dieron”, agregó sobre el equipo al que llegó en el Clausura 2022 y con el que tiene 42 goles anotados entre el ámbito local y las competiciones de Concacaf.

Casi al mismo tiempo, los responsables de comunicación dentro de la escuadra carmesí, confirmaron con otro post el regreso a casa de Cristian Alexander Jiménez Martínez.

“Poder regresar a la institución en la que estuve 10 años, entre fuerzas básicas y equipo mayor, es una alegría inigualable y una motivación más para mi carrera. Estoy muy contento de portar nuevamente la camisola roja”, comentó el exjugador de Antigua GFC.

Según la información del cuadro rojo, Jiménez los dejó en el Apertura 2018 para ser parte de los verdiblancos, donde disputó 11 torneos cortos, marcó 13 goles y disputó cerca de 170 partidos en cinco años.

De esta manera, falta ver qué más novedades nos deparará la actualidad del balompié chapín.