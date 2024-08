Este miércoles 31 de julio, el CSD Municipal volvió a competir a escala internacional por primera vez desde 2022; sin embargo, el debut rojo en la Copa Centroamericana no fue el esperado.

El cuadro escarlata clasificó al torneo regional como el campeón del Torneo Clausura 2024, y su primera prueba fue el Managua, quien ingresó por su posición en la tabla acumulada de la Liga Nicaragüense.

Los "Rojos" debutaron en el Estadio Nacional de Nicaragua y tomaron la decisión de estrenar su tercera equipación, un uniforme verde con detalles negros.

Desafortunadamente para el conjunto carmesí, un penal anotado por Managua en el segundo tiempo fue suficiente para arrebatarle los primeros tres puntos en el campeonato.

Managua 1-0 Municipal

La escuadra edil dominó el primer tiempo del compromiso y las jugadas más claras fueron para los dirigidos por Sebastián Bini: Un gol anulado de Ramiro Rocca y un poste de Pedro Altán.

No obstante, los esfuerzos de Municipal no lograron concretarse y la primera mitad terminaría empatada a cero, pero con un claro dominio Rojo que no dejaba de intentar.

Todo se vendría abajo para el club guatemalteco al minuto 64 del segundo tiempo, cuando el seleccionado nacional, Jonathan Franco, golpearía el balón con la mano dentro del área escarlata y Arley Bonilla anotaría el penal para darle la victoria a Managua por 1-0.

El segundo partido de Municipal en la competición será el próximo jueves 8 de agosto, cuando reciban al Real Estelí de Nicaragua en el Estadio Pensativo de Sacatepéquez.