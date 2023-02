Municipal le propina al campeón Cobán Imperial su tercera derrota consecutiva

Parece ser que el mal momento futbolístico del campeón continuará al menos una jornada más, y es que tras caer en su visita a la cancha del Manuel Felipe Carrera, el conjunto dirigido por Roberto Montoya cayó por tercera vez de forma consecutiva.

Tras perder ante Mixco y Xelajú (jornadas 7 y 8 respectivamente) los príncipes azules esperaban sacar al menos un punto de su visita a la siempre difícil casa de Municipal, sin embargo, para mala fortuna del actual campeón, los “rojos” lograron imponerse en su fortaleza y enviaron al equipo de Cobán a la penúltima posición de la tabla.

Municipal por su parte volvió a sumar de a 3, en la fecha del miércoles le ganaban 1-2 a Malacateco pero el triunfo se les escapó.

La anotación de la victoria de este sábado fue obra de César Archila, quien después de una gran filtración, regateó dentro del área y mandó a guardar la pelota al fondo de la portería defendida por el guardameta Minor Álvarez.

Con el resultado Municipal se hace con la cuarta posición de la tabla, sumando 15 puntos repartidos en 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

La jornada 9 continuará este sábado a las 20:00 horas, ya que Xelajú MC recibirá a Antigua GFC en el Estadio Mario Camposeco en cierre de la actividad del sábado.

Para el domingo se tiene programado el Iztapa vs Guastatoya (12:00 horas), Mixco vs Comunicaciones (16:00) y Xinabajul Huehue vs Malacateco (17:00).