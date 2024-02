Municipal pierde sobre la mesa el partido contra Mixco por alinear a seis jugadores no nacidos en Guatemala

“En relación a la falta cometida por parte de Municipal en el partido ante Mixco, al alinear activamente seis jugadores no nacidos en Guatemala, según reporte arbitral, el Órgano Disciplinario resuelve ”, es lo que indica en las redes sociales la cuenta oficial de la liga guatemalteca.

Finalmente la liga de futbol dio a conocer la resolución sobre la falta cometida por Municipal en la cuarta jornada del Torneo Clausura 2024 en donde alineó a seis jugadores no nacidos en Guatemala , hecho que va en contra del Artículo 9 del Reglamento de Competencia.

La sanción impuesta a Municipal fue perder el encuentro por un marcador de 0-3 y otorgarle los tres puntos a Mixco.

Además, el Órgano Disciplinario también decidió sancionar al director técnico de Municipal (Sebastián Bini) con multa de quince mil quetzales (Q 15,000.00), por alinear activamente a más de cinco jugadores no nacidos en Guatemala.

Los seis jugadores no nacidos en Guatemala por los cuales Municipal está siendo sancionado son: Alejandro Medina, Ramiro Rocca, José Mena, Matías Rotondi, Edgardo Fariña y Darwin Torres.

Que el partido se haya resuelto a favor del Deportivo Mixco cambia significadamente la tabla del Torneo Clausura 2024, puesto que el conjunto de Municipal pierde el punto logrado en el empate contra el equipo chicharronero y este suma 7 puntos para ubicarse en la parte alta.

Además, las tres unidades le ayudan al Deportivo Mixco para distanciarse aún más de la zona del descenso de la tabla acumulada.

La próxima jornada del Torneo Clausura 2024 se disputará entre el 10 y 11 de febrero. Mixco y Achuapa inaugurarán la acción, seguidos de Comunicaciones vs Malacateco y Zacapa vs Municipal.

El 11 de febrero se jugarán los duelos entre Guastatoya vs Antigua GFC, Xinabajul Huehue vs Cobán Imperial y Xelajú vs Coatepeque.